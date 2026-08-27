«Оценки, наказания, последние парты»: Россиянам объяснили нововведения в школах с точки зрения астрологии
В 2026-2027 учебном году расширяется апробация системы оценивания поведения школьников. В отдельных школах всех российских регионов она затронет учеников 2–8 классов. Оценивать предлагается не только соблюдение дисциплины, но также социальное взаимодействие, личностные характеристики и учебную активность. Предусмотрены три уровня: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». При этом оценка поведения существует отдельно от академической успеваемости.
Астролог, психолог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» заявила, что такое нововведение в год сильного Юпитера выглядит символично.
«Юпитер — это не только знания, но и воспитание, моральные ориентиры, уважение к учителю, понимание правил и формирование внутренней системы ценностей. Поэтому сама идея обратить внимание не только на то, насколько хорошо ребенок выучил формулу или правило, но и на то, как он взаимодействует с другими людьми, в астрологической картине года выглядит закономерной и положительной. Но при одном условии: если оценка поведения станет инструментом воспитания и обратной связи, а не наказания или публичного клейма», — отметила она.
Собеседница напомнила, что примерно такую же задачу формулирует и Минпросвещения: оценка должна использоваться как инструмент развития личности ребенка, а не дополнительное наказание.
«Еще один важный показатель 1 сентября — Меркурий во Льве. Он отвечает за интеллект, речь, способность воспринимать и передавать информацию, обучение, коммуникацию. А Лев требует проявления. Поэтому я бы сказала родителям: в этом году ребенку важно научиться показывать то, что он знает. Мало выучить материал, полезнее будет задавать вопросы, отвечать, выступать, участвовать в олимпиадах, делать презентации, брать инициативу. То есть скромно сидеть на последней парте окажется невыгодным», — объяснила Рейн.
Она добавила, что особенно хорошо год может раскрыться для детей, которым необходимо развивать уверенную речь и способность презентовать себя. Для студентов активность, знакомства, выступления, конференции, стажировки и способность обратить на себя внимание преподавателя или потенциального работодателя могут впоследствии привести к профессиональным предложениям.