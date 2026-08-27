Психолог предупредила о нарушениях в развитии у малышей из-за мультиков

27 августа 2026, 01:55

Психолог Резенова: мультики препятствуют полноценному развитию ребенка

Фото: iStock/Javier Zayaz

Мультики препятствуют полноценному развитию ребенка и способствуют падению концентрации его внимания. Об этом предупредила детский психолог Надежда Резенова.





В разговоре с Москвой 24 она отметила, что кажущиеся безобидными мультфильмы формируют у детей клиповое мышление, которое не позволяет глубоко анализировать информацию. При этом детям до года вообще не стоит смотреть телевизор или пользоваться гаджетами, подчеркнула Резенова.





«В качестве исключения это можно делать только в экстренных ситуациях. Дело в том, что малышам крайне важно активно познавать мир всеми возможными способами: через ощущения, эмоции, прикосновения, звуки, движения. Сидя у экрана, дети не закрывают все познавательные потребности», — пояснила эксперт.