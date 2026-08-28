«Детство не повторится»: Врач рассказала, на сколько секций можно отдавать ребенка с 1 сентября
Врач Чиркова: одной спортивной и творческой секции ребенку достаточно
Современные родители боятся, что ребенок «не реализуется», и записывают его в пять кружков с первого дня учебы.
Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» призвала родителей остановиться, ведь в сентябре у школьника должна быть только школа.
«Не надо ребёнка выжимать как тюбик, дайте ему войти в ритм в сентябре. Среднестатистический ученик за школьную жизнь успевает позаниматься несколькими видами спорта, но не одновременно. Одна секция спортивная и одна творческая — этого вполне достаточно», — сказала она.
По словам эксперта, ребенка не нужно лишать детства, так же, как и перекладывать на него свои желания и нереализованные идеи.
«У человека должно быть детство, которое никогда больше не повторится. Родителям необходимо понимать, что их ребенок — это не их повторение. Нельзя реализовывать свои потерянные амбиции за счёт маленького человека», — подчеркнула она.