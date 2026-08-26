Эксперт Панин оценил ограничение использования телефонов на уроках в российских школах

26 августа 2026, 22:48

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Решение об ограничении использования мобильных телефонов в школе должно принимать руководство учреждения с учетом мнения родителей. Такое мнение выразил председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам — достойное образование» Виктор Панин.





В рамках пресс-конференции «Новый учебный год – 2026: главные изменения в российских школах» в пресс-центре МИЦ «Известия» он подчеркнул, что действующее законодательство не запрещает использовать телефоны в школах. На сегодняшний день существуют только рекомендации Министерства просвещения, но окончательное решение принимает сама образовательная организация.





«Вопрос ограничения использования гаджетов должен обсуждаться с участием родителей и представителей школы. После принятия решения оно должно быть оформлено локальным нормативным актом и утверждено приказом по школе. После этого правила становятся обязательными для всех участников образовательного процесса в конкретной школе», — пояснил Панин.