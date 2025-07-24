Девам нужно найти время на себя, а Козерогам придётся затронуть неприятные темы: гороскоп на 25 июля для всех знаков зодиака
Пятница, 25 июля, подходит для планирования дел на предстоящие недели, создаёт условия для повторных совещаний, подходит для важной беседы с ребёнком. В этот день не стоит утверждать окончательный вариант проектов или документов: они потребуют доработки. О том, что ждёт каждого из 12 знаков зодиака, читайте в материале «Радио 1».
Овен (21 марта — 19 апреля)
Этот день позволит Овнам раскрыть или заново вспомнить свои таланты в профессиональной или творческой сфере. Также это удачный момент для того, чтобы вернуться к той или иной организационной теме, например, к планированию отпуска.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Для Тельцов этот день может ознаменоваться продолжением важного разговора в семье или на работе. Однако решение вопросов не последует: может требоваться больше времени, чтобы согласовать планы или оформить документы.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Пятница не оставит Близнецов без общения и полезной информации. Многим Близнецам придётся стать организованнее и избирательнее, структурировать свою речь, поднять документы, обсудить план или прогноз. Даже в приятных неформальных беседах на вольные темы им предстоит быть серьёзнее и дальновиднее. Возможны известия по старым каналам.
Рак (21 июня — 22 июля)
В этот день Ракам следует навести порядок в своих документах, включая финансовые, так как возможны системная проверки данных, обновление используемой программы и терминологии, потребуется новый подход к работе и управлению ресурсами, пересмотр приоритетов в связи с задержкой планов.
Лев (23 июля — 22 августа)
В пятницу у Львов на первом месте их собственные планы и потребности, вопросы личного статуса, здоровья, самооценки или самореализации. Этот день подходит для планирования, работы с документами. Двадцать пятого июля Львы могут соглашаться на диалог с целью защиты собственных интересов.
Дева (23 августа — 22 сентября)
В пятницу звёзды советуют Девам не уходить от навязанного разговора. Он вряд ли позволит поставить точку, но даст пищу для дальнейших размышлений. Также в этот день полезно найти время для себя: вспомнить об ошибках своего прошлого, поработать со своими страхами и недостатками.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весам звёзды подсказывают, что пятница подходит для планирования будущего: можно попытаться построить прогнозы или пересмотреть старые планы. Не стоит пропускать удачный момент для совещания, согласования. День хорош и для личной встречи, и для коллективного обсуждения. Обстановка может быть и полностью официальной, и неформальной. Однако не стоит забывать о промежуточном характере любых решений.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпионам стоит отнестись серьёзнее к личным и деловым встречам, совещаниям и собеседованиям, мнению значимых для себя лиц. Важно помнить о возможных задержках с окончательным решением. Даже если план принят, велика вероятность бюрократических проволочек и административных заминок. Может требоваться согласование и проверка документов, уточнение деталей.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Этот день сулит Стрельцам удачу. Для достижения целей и выполнения задач лучше снова обратиться к забытым путям и связям, которые в новых условиях откроются иначе. Может напомнить о себе далёкий друг, Стрельцам следует обратиться к давнему плану учёбы или поездки, приостановленному творческому проекту. Заслуживают внимания предложения от старых и новых друзей, партнёров.
Козерог (22 декабря — 19 января)
В этот день Козерогам придётся вернуться к обсуждению неприятных тем. Особого внимания будут требовать прошлые события и инициативы. Если не будет сигналов тревоги, следует принять превентивные меры: проверить документы, сделать дополнительный перерасчёт.
Водолей (20 января — 18 февраля)
В пятницу на значимые для Водолеев отношения повлияют не они сами, а их визави. Личность и мнение собеседника могут оказаться решающими для дальнейшего развития событий. Желательно выслушать его, стараясь не задевать своими реакциями его самолюбие. Деловые и личные переговоры имеют благоприятный прогноз, но договоренности и общие планы будут предварительными.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Двадцать пятого июля Рыбы могут получить важные сведения, подтверждающие задержку в реализации их планов. Возможен интересный разговор, звонок из учреждения. Может оказаться важным мнение врача, коллеги или помощника. Информация этого дня заслуживает доверия, но всё же требует дальнейшей проверки — особенно, если речь идёт о здоровье, деньгах, нуждах детей, постоянной работе или договоре о регулярных услугах.