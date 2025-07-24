24 июля 2025, 13:45

Фото: iStock/amgun

Пятница, 25 июля, подходит для планирования дел на предстоящие недели, создаёт условия для повторных совещаний, подходит для важной беседы с ребёнком. В этот день не стоит утверждать окончательный вариант проектов или документов: они потребуют доработки. О том, что ждёт каждого из 12 знаков зодиака, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Овен (21 марта — 19 апреля) Телец (20 апреля — 20 мая) Близнецы (21 мая — 20 июня) Рак (21 июня — 22 июля) Лев (23 июля — 22 августа) Дева (23 августа — 22 сентября) Весы (23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец (22 ноября — 21 декабря) Козерог (22 декабря — 19 января) Водолей (20 января — 18 февраля) Рыбы (19 февраля — 20 марта)



Овен (21 марта — 19 апреля)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Рак (21 июня — 22 июля)

Фото: iStock/Blazenka Babic



Лев (23 июля — 22 августа)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Фото: iStock/KateDemianov



Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)