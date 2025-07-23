Стало известно, как простым способом продлить себе жизнь
Садовод Туманов: физическая работа на даче поможет продлить жизнь
23 июля в России отмечается праздник, известность которого не слишком широка, а вот потенциал к популярности огромен — день дачника. Для миллионов россиян слово «дача» стало уже неотъемлемой частью жизни. По крайней мере, с ним связан ежегодный период жизни этих миллионов людей с апреля-мая по октябрь.
Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» рассказал, что физическая работа на даче — это большой плюс к здоровью и продлению жизни.
«Совет начинающим дачникам — меньше слушайте то, что говорят в интернете, потому что там много глупых и пустых советов, а еще больше разводов на деньги. Все думают, что выращивание растений — это просто, но на самом деле это куда сложнее. Из-за таких пустых советов урожайность на дачных участках серьезно понизилась», — сказал он.
По его словам, труд должен приносить радость, а не дикую усталость, однако на участке всегда достаточно работ, особенно в период урожая.
«Преимущество дач — независимость, потому что все свое: фрукты, овощи. Сейчас помидоры, огурцы, картошка, ягоды. Здесь главное — работать, а времяпровождение на природе всегда только в плюс к состоянию», — отметил эксперт.