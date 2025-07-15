Психолог объяснила, почему лень — это двигатель прогресса

15 июля 2025, 12:35

Психолог Сальникова: лениться необходимо, чтобы не впасть в депрессию

Фото: istockphoto/ilona titova

15 июля ежегодно отмечается День русской лени. Это не призыв к праздному безделью, а повод отключить будильники, забыть о дедлайнах и побыть наедине с собой.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» напомнила, что лень считается двигателем прогресса.



«Я не встречала ни одного человека, который бы любил пахать 24/7, чтобы прям совсем не отдыхать. Мы все хотим достичь максимального результата с минимальным приложением усилий — коэффициент полезного действия. Этот КПД как раз и ценится. Глупо, когда вы хотите потратить все силы и время на непонятный результат», — сказала она.

«Это норма, не нужно думать, что вы сверхчеловек. Для человека лениться свойственно на биологическом уровне, и ругать себя, накручивать как-то бесполезно и непродуктивно, это забирает больше ресурсов и отдаляет от достижения цели», — объяснила психолог.

«Целевая мотивация: я сейчас заработаю денег, куплю машину. Болевая мотивация: я иду зарабатывать деньги, потому что мне нечего есть, потому что такие обстоятельства. И та, и та работают. Но это недолгосрочный эффект. Чтобы было более продуктивно, нужно идти, тормозим себя, проверяем, устойчиво ли мы стоим, если нет, то возвращаемся назад, а потом снова поднимаемся вверх», — пояснила эксперт.