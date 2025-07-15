Психолог объяснила, почему лень — это двигатель прогресса
Психолог Сальникова: лениться необходимо, чтобы не впасть в депрессию
15 июля ежегодно отмечается День русской лени. Это не призыв к праздному безделью, а повод отключить будильники, забыть о дедлайнах и побыть наедине с собой.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» напомнила, что лень считается двигателем прогресса.
«Я не встречала ни одного человека, который бы любил пахать 24/7, чтобы прям совсем не отдыхать. Мы все хотим достичь максимального результата с минимальным приложением усилий — коэффициент полезного действия. Этот КПД как раз и ценится. Глупо, когда вы хотите потратить все силы и время на непонятный результат», — сказала она.
По ее словам, коэффициент полезного действия показатель того, что лень — это состояние защищенности, за которое ругать себя не стоит.
«Это норма, не нужно думать, что вы сверхчеловек. Для человека лениться свойственно на биологическом уровне, и ругать себя, накручивать как-то бесполезно и непродуктивно, это забирает больше ресурсов и отдаляет от достижения цели», — объяснила психолог.
Сальникова отметила, что ленивые перерывы могут не совпадать с «хочу покорить мир», потому что на одной мотивации можно резко выгореть и упасть «в яму».
«Целевая мотивация: я сейчас заработаю денег, куплю машину. Болевая мотивация: я иду зарабатывать деньги, потому что мне нечего есть, потому что такие обстоятельства. И та, и та работают. Но это недолгосрочный эффект. Чтобы было более продуктивно, нужно идти, тормозим себя, проверяем, устойчиво ли мы стоим, если нет, то возвращаемся назад, а потом снова поднимаемся вверх», — пояснила эксперт.
Психолог подчеркнула, что лениться необходимо, чтобы не впасть в депрессию.