10 июля 2025, 09:13

Фото: istockphoto/Thanumporn Thongkongkaew

11 июля 2025 года обещает стать днём, насыщенным глубокими эмоциями, неожиданными разочарованиями и вдохновляющими поворотами судьбы. Под влиянием Полнолуния энергетика этого дня будет особенно чувствительной для Раков, Весов и Рыб, чьи жизни могут пережить значительные изменения. Некоторые получат возможность начать всё с чистого листа, в то время как другие столкнутся с необходимостью принять непростую реальность. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 20 мая) Близнецы (21 мая — 20 июня) Рак (21 июня — 20 июля) Лев (21 июля — 20 августа) Дева (21 августа — 20 сентября) Весы (21 сентября — 20 октября) Скорпион (21 октября — 20 ноября) Стрелец (21 ноября — 20 декабря) Козерог (21 декабря — 20 января) Водолей (21 января — 20 февраля) Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Овен (21 марта — 20 апреля)

Телец (21 апреля — 20 мая)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Рак (21 июня — 20 июля)

Фото: istockphoto/Oksana Lyskova



Лев (21 июля — 20 августа)

Дева (21 августа — 20 сентября)

Весы (21 сентября — 20 октября)

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Скорпион (21 октября — 20 ноября)

Стрелец (21 ноября — 20 декабря)

Фото: istockphoto/rawintanpin



Козерог (21 декабря — 20 января)

Водолей (21 января — 20 февраля)

Рыбы (21 февраля — 20 марта)