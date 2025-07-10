Девам предстоят испытания, Козероги продвинутся по карьерной лестнице: гороскоп на 11 июля для всех знаков зодиака

Фото: istockphoto/Thanumporn Thongkongkaew

11 июля 2025 года обещает стать днём, насыщенным глубокими эмоциями, неожиданными разочарованиями и вдохновляющими поворотами судьбы. Под влиянием Полнолуния энергетика этого дня будет особенно чувствительной для Раков, Весов и Рыб, чьи жизни могут пережить значительные изменения. Некоторые получат возможность начать всё с чистого листа, в то время как другие столкнутся с необходимостью принять непростую реальность. Подробности читайте в материале «Радио 1».



Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны будут особенно активны и склонны к решительным действиям. Однако им стоит проявлять осторожность в своих решениях — существует риск ошибиться из-за эмоционального подъёма или давления со стороны окружающих.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы сосредоточатся на вопросах материального благополучия. Возможны важные финансовые решения или неожиданные расходы. Этот день также подходит для заключения сделок, покупок и планирования бюджета.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецам звёзды советуют быть внимательнее к словам — как своим, так и чужим. 11 июля можно получить важное сообщение или ключевую информацию, которая изменит ваше восприятие ситуации.

Рак (21 июня — 20 июля)

Раки будут чувствовать себя особенно связанными с прошлым — особенно с родными, домашним пространством и старыми обещаниями. Это день, когда необходимо либо завершить старые дела, либо окончательно отпустить их.
Фото: istockphoto/Oksana Lyskova

Лев (21 июля — 20 августа)

Львы вновь окажутся в центре событий. Возможно, им придётся участвовать в важных встречах, защищать свои идеи или принимать участие в общественных мероприятиях. Энергия дня поддерживает лидерство, но требует осознанности.

Дева (21 августа — 20 сентября)

Девы будут сосредоточены на анализе своей текущей ситуации. Взаимодействие с окружающими может привести к конфликтам, вызванным перегрузкой или изменением приоритетов. Тем не менее, именно через эти испытания придёт ясность.

Весы (21 сентября — 20 октября)

Весы могут ощутить, что их планы рушатся. Некоторые столкнутся с неожиданными отказами, предательством или разочарованием в надеждах. Однако это лишь временные трудности — внутри вас уже начинается новый этап.
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Скорпион (21 октября — 20 ноября)

Скорпионы будут особенно восприимчивы к скрытым процессам. Возможно, вы получите важную информацию о прошлом или столкнётесь с событием, которое поможет разрешить давние вопросы.

Стрелец (21 ноября — 20 декабря)

Стрельцы могут столкнуться с неожиданным предложением, связанным с путешествием, обучением или духовным ростом. Ожидайте изменений в планах или внезапного желания изменить образ жизни.
Фото: istockphoto/rawintanpin

Козерог (21 декабря — 20 января)

Козероги получат шанс продвинуться по карьерной лестнице или сделать важный шаг в профессиональной сфере. Однако успех будет зависеть от вашей готовности взять на себя ответственность.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Водолеи будут активны в социальных взаимодействиях. Возможны интересные знакомства, неожиданные предложения от друзей или реализация креативных идей. Это удачный день для работы в команде и начала новых проектов.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Рыбы буквально излучают свет — этот день может стать поворотным моментом. Возможно, произойдёт важное событие, которое подтвердит правильность вашего пути. Многие Рыбы почувствуют удовлетворение и завершённость.
Анастасия Хохлова

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