Девам предстоят испытания, Козероги продвинутся по карьерной лестнице: гороскоп на 11 июля для всех знаков зодиака
11 июля 2025 года обещает стать днём, насыщенным глубокими эмоциями, неожиданными разочарованиями и вдохновляющими поворотами судьбы. Под влиянием Полнолуния энергетика этого дня будет особенно чувствительной для Раков, Весов и Рыб, чьи жизни могут пережить значительные изменения. Некоторые получат возможность начать всё с чистого листа, в то время как другие столкнутся с необходимостью принять непростую реальность. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Овен (21 марта — 20 апреля)Овны будут особенно активны и склонны к решительным действиям. Однако им стоит проявлять осторожность в своих решениях — существует риск ошибиться из-за эмоционального подъёма или давления со стороны окружающих.
Телец (21 апреля — 20 мая)Тельцы сосредоточатся на вопросах материального благополучия. Возможны важные финансовые решения или неожиданные расходы. Этот день также подходит для заключения сделок, покупок и планирования бюджета.
Близнецы (21 мая — 20 июня)Близнецам звёзды советуют быть внимательнее к словам — как своим, так и чужим. 11 июля можно получить важное сообщение или ключевую информацию, которая изменит ваше восприятие ситуации.
Рак (21 июня — 20 июля)Раки будут чувствовать себя особенно связанными с прошлым — особенно с родными, домашним пространством и старыми обещаниями. Это день, когда необходимо либо завершить старые дела, либо окончательно отпустить их.
Лев (21 июля — 20 августа)Львы вновь окажутся в центре событий. Возможно, им придётся участвовать в важных встречах, защищать свои идеи или принимать участие в общественных мероприятиях. Энергия дня поддерживает лидерство, но требует осознанности.
Дева (21 августа — 20 сентября)Девы будут сосредоточены на анализе своей текущей ситуации. Взаимодействие с окружающими может привести к конфликтам, вызванным перегрузкой или изменением приоритетов. Тем не менее, именно через эти испытания придёт ясность.
Весы (21 сентября — 20 октября)Весы могут ощутить, что их планы рушатся. Некоторые столкнутся с неожиданными отказами, предательством или разочарованием в надеждах. Однако это лишь временные трудности — внутри вас уже начинается новый этап.
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