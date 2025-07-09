Невролог рассказал, как легче пережить летнюю жару

09 июля 2025, 12:56

Невролог Хорошев: в летнюю жару можно на ночь пить «аспаркам»

Фото: istockphoto/Biserka Stojanovic

В столичный регион пришла жара до +35 градусов и тропические ночи с температурой до +20. В такую погоду организму сложно справляться с нагрузками, дискомфорт испытывают многие люди, особенно пожилые.





Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что с определенного возраста, минимум с 25 лет, существует набор вспомогательных средств, которые необходимы каждому человеку для проживания в определенной местности.





«Для нашего организма очень важно теплоотведение, то есть выделяющееся огромное количество тепла нужно утилизировать, а для этого следует освежить свой рацион лекарственных средств, посоветовавшись с врачом, температуру в помещении сделать комфортной, использовать кондиционер, пить больше воды», — посоветовал эксперт.

«На ночь я бы рекомендовал пару таблеток "аспаркама", который восполняет запас магния и калия в самой доступной или используемой форме. Это будет профилактика аритмии, особенно у людей с повышенной массой тела», — сказал Хорошев.