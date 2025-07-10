10 июля 2025, 08:19

Фото: iStock/Pali137

По народному календарю 11 июля отмечается праздник Крапивное заговенье. Этот день приходится на завершение Петрова поста и считается последним, когда крапива сохраняет свои полезные свойства. В 2025 году дата выпадает на пятницу. «Радио 1» расскажет, как праздник отмечали в древности и какие приметы с ним связаны.





Содержание Крапивное заговенье: история праздника Что делать на Крапивное заговенье в 2025 году Крапивное заговенье: что можно и нельзя делать Народные приметы 11 июля

Крапивное заговенье: история праздника

Что делать на Крапивное заговенье в 2025 году

Фото: iStock/undefined undefined



Крапивное заговенье: что можно и нельзя делать

Фото: iStock/fizkes



Народные приметы 11 июля