Крапивное заговенье 11 июля: как не укоротить жизнь и сохранить счастливый брак, народные приметы
По народному календарю 11 июля отмечается праздник Крапивное заговенье. Этот день приходится на завершение Петрова поста и считается последним, когда крапива сохраняет свои полезные свойства. В 2025 году дата выпадает на пятницу. «Радио 1» расскажет, как праздник отмечали в древности и какие приметы с ним связаны.
Крапивное заговенье: история праздникаИстория праздника Крапивное заговенье уходит корнями в языческое прошлое восточных славян. В те времена наши предки наделяли деревья, камни, воду и растения мистическими свойствами. В старинных преданиях крапива упоминается как лекарственное и магическое растение, способное избавить от голода, даровать красоту и отгонять нечисть.
Сбор крапивы начинали в конце мая — начале июня, когда она была молодой и насыщенной полезными веществами. Крапивное заговенье служило сигналом о том, что после этого дня собирать растение бесполезно, так как оно теряет свои целебные свойства и становится колючим.
С принятием христианства праздник начали отмечать накануне Петрова дня. В это время завершается Петров пост, который является подготовкой верующих к важному церковному празднику — дню памяти святых апостолов Петра и Павла.
Что делать на Крапивное заговенье в 2025 годуВ день Крапивного заговенья крестьяне вставали рано утром и отправлялись в лес за свежей крапивой. Согласно народным поверьям, собирать крапиву можно голыми руками, не опасаясь ожогов. Это считалось способом избавиться от болей в суставах и укрепить организм. Вернувшись домой, люди изготавливались веники из крапивы, которыми подметали полы, очищая дом от негативной энергии. Пучки крапивы развешивали в сараях, хлевах и других хозяйственных постройках для защиты урожая и скота. Вениками из крапивы парились в бане или использовали их для легкого похлёстывания друг друга, чтобы изгнать злые духи и порчу. Вечером устраивали костры, пели песни и водили хороводы.
На Крапивное заговенье готовили различные блюда из свежей крапивы: борщи, щи и похлебки. В народе говорили: «Жгуча крапива родится, да во щах уварится», подразумевая, что острая трава превращается в вкусное и полезное блюдо. Хозяйки также делали запасы на зиму: сушили крапиву, солили её как капусту или пряли волокна для ткани. Из этого материала шили мешки, кули или даже одежду.
Девушки и женщины использовали крапиву не только в кулинарии, но и в косметических процедурах: готовили отвары для умывания и мытья волос. Средства из крапивы способствовали росту волос и улучшали состояние кожи. Травницы-целительницы высоко ценили это растение за его лечебные свойства: его применяли при болезнях почек, анемии, полиартрите, кровотечениях и подагре.
Крапивное заговенье: что можно и нельзя делатьУ праздника восточных славян существует множество запретов, корни которых уходят в язычество. Например, в Крапивное заговенье не проводили свадьбы, так как считалось, что такие браки будут несчастливыми. Не разрешалось стричь детей до года, поскольку это могло привести к заболеваниям. Взрослым также не рекомендовалось стричь волосы, так как это могло укоротить не только длину прически, но и годы жизни. Среди других запретов — ссоры с близкими, особенно между супругами. Если в этот день произойдет конфликт, разногласия могут затянуться на долгое время. Кроме того, не следует рано ложиться спать или оставаться в одиночестве.
В канун Петрова дня в деревнях обычно веселились до самого утра; тот, кто отмечал праздник в одиночестве, рисковал провести весь год в уединении.Также стоит обратить внимание на свои сны, так как они могут быть вещими. Для хорошего сна под подушку часто клали веточку крапивы, считая, что она способствует крепкому и спокойному сну.