Девелопер Группа Родина представил новые проекты на международном форуме ParkSeason Expo 2026
Группа Родина представила проекты на форуме ParkSeason Expo 2026
Группа Родина приняла участие в международном форуме ParkSeason Expo 2026, который прошёл в выставочном комплексе «Тимирязев центр» в Москве. Проекты компании на пленарном заседании представил совладелец и сооснователь компании Владимир Щекин.
Дискуссия была посвящена развитию комфортной городской среды. В ней также приняли участие замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин и международные эксперты из стран БРИКС.
«Современный девелопмент выходит далеко за рамки строительства. Он становится инструментом реализации национальных целей развития — от укрепления здоровья нации и повышения рождаемости до формирования комфортной среды и роста производительности труда. Поэтому Группа Родина видит свою миссию в создании территорий, объединяющих архитектуру, спорт, образование, культуру и технологии в единую систему заботы о будущем. Именно так девелопмент превращается в форму служения стране», — отметил Щекин, слова которого приводит 360.ru.
В ходе ключевой пленарной дискуссии совладелец компании представил проекты, отражающие интегрированный подход Группы Родина к комплексному развитию территорий. Среди них — «Район российских дизайнеров», оснащённый спортивно-образовательным комплексом «Чёрный кристалл», дизайн-бульваром и доступом к пешеходно-тренировочному ландшафтному парку. Также был представлен квартал здоровой жизни «СОЮЗ, на территории которого расположится уникальная спортивная инфраструктура для занятий 20 видами спорта.
Помимо этого, Щекин показал проект семейного кластера «Родина Парк», открывающий доступ к природному заповеднику «Долина реки Сетунь». Его инфраструктура позволит людям всех возрастов проявить себя в исполнительском искусстве.
Отдельно был затронут вопрос применения научных данных в девелопменте. Щекин указал на то, что современная городская среда непосредственно влияет на здоровье, продуктивность и социальное поведение человека. Такой эффект можно измерить путём использования обезличенных сведений о банковских транзакциях и информации от сотовых операторов.
«Мы уже видим измеримый эффект от вложений в спортивную и другую инфраструктуру в наших кластерах: растёт вовлечённость в спорт — плюс 22% к посещаемости секций, увеличиваются инвестиции семей в образование, снижаются траты на сладкое и алкоголь. Чем ближе спорт и культура — тем выше качество жизни и ниже нагрузка на систему здравоохранения», — подчеркнул сооснователь Группы Родина.