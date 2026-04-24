Девелопер Группа Родина представил новые проекты на международном форуме ParkSeason Expo 2026

Группа Родина представила проекты на форуме ParkSeason Expo 2026

Фото: пресс-служба Группы Родина

Группа Родина приняла участие в международном форуме ParkSeason Expo 2026, который прошёл в выставочном комплексе «Тимирязев центр» в Москве. Проекты компании на пленарном заседании представил совладелец и сооснователь компании Владимир Щекин.





Дискуссия была посвящена развитию комфортной городской среды. В ней также приняли участие замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин и международные эксперты из стран БРИКС.





«Современный девелопмент выходит далеко за рамки строительства. Он становится инструментом реализации национальных целей развития — от укрепления здоровья нации и повышения рождаемости до формирования комфортной среды и роста производительности труда. Поэтому Группа Родина видит свою миссию в создании территорий, объединяющих архитектуру, спорт, образование, культуру и технологии в единую систему заботы о будущем. Именно так девелопмент превращается в форму служения стране», — отметил Щекин, слова которого приводит 360.ru.

«Мы уже видим измеримый эффект от вложений в спортивную и другую инфраструктуру в наших кластерах: растёт вовлечённость в спорт — плюс 22% к посещаемости секций, увеличиваются инвестиции семей в образование, снижаются траты на сладкое и алкоголь. Чем ближе спорт и культура — тем выше качество жизни и ниже нагрузка на систему здравоохранения», — подчеркнул сооснователь Группы Родина.