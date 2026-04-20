В Богородском округе началось строительство склада металлопроката

20 апреля 2026, 18:51

Производственно-складской центр металлопроката начала строить в Богородском округе компания «Белпанель». Завершить работы планируется в четвёртом квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Общая площадь здания составит около 1 600 квадратных метров, там разместят производственную и складскую зоны, а также зону упаковки.





«На предприятии будут принимать, хранить, комплектовать и отгружать клиентам заказы из металлопроката», — говорится в сообщении.