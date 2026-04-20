В Богородском округе началось строительство склада металлопроката

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Производственно-складской центр металлопроката начала строить в Богородском округе компания «Белпанель». Завершить работы планируется в четвёртом квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Общая площадь здания составит около 1 600 квадратных метров, там разместят производственную и складскую зоны, а также зону упаковки.

«На предприятии будут принимать, хранить, комплектовать и отгружать клиентам заказы из металлопроката», — говорится в сообщении.
За год через комплекс смогут пропускать до трёх тысяч тонн металлопроката.

Ранее сообщалось, что в особые экономические зоны Московской области в первом квартале этого года пришли 11 компаний.
Лев Каштанов

