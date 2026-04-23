В Раменском округе идет строительство ЖК «Михалевич»
В Раменском городском округе ведётся строительство первой очереди жилого квартала «Михалевич». Проект реализует девелопер G3 Group, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
На стройплощадке активно выполняют бетонные работы: заливают стены, плиты перекрытий и лестницы, армируют и бетонируют стены и пилоны на четвёртом этаже. Параллельно ведётся вертикальная гидроизоляция, утепление подвальных стен и каменная кладка подвала.
ЖК «Михалевич» — это камерный малоэтажный комплекс бизнес-класса. Проект отражает историческое наследие Раменского. В квартале предусмотрены закрытые зелёные дворы без машин, детские и спортивные площадки, Wi‑Fi на территории, магазины на первых этажах, детский сад, прогулочный сквер, велодорожки, парковки и удобная связь с транспортной сетью города.
В Подмосковье жилые дома возводят вместе с необходимой инфраструктурой в рамках комплексного развития территорий.
