В Раменском завершают строительство дома №2 в ЖК «Театральный»
В Раменском городском округе завершается строительство второго дома жилого комплекса «Театральный». Девелопер проекта — G3 Group, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Сейчас на объекте идут кадастровые работы и подготовка документов. Это один из финальных этапов перед сдачей дома. Инженеры проводят обмеры, чтобы точно определить площади квартир и поставить дом на кадастровый учёт.
На стройплощадке детского сада уже завершена отделка всех помещений, смонтированы уличные игровые комплексы. Специалисты готовятся к благоустройству территории и пусконаладке оборудования.
ЖК «Театральный» сочетает удобство столичного жилья и уют пригородных домов. Здесь появится детский сад на 65 мест и коммерческие помещения. Рядом находится станция МЦД-3 «Ильинская».
Ранее застройщики возвели социальные объекты в рамках комплексного развития территорий с привлечением внебюджетных средств.
