Тельцов ждет успех в денежных вопросах, а Близнецы блеснут умом. Раки могут довериться интуиции, а Львам стоит быть скромнее. Что приготовили звезды именно для вас, читайте в материале «Радио 1».
Овен (21 марта – 19 апреля)Для Овнов возможны неожиданные события, которые заставят вас пересмотреть планы. Будьте гибкими — это поможет избежать конфликтов. В делах проявите инициативу, но не давайте пустых обещаний.
Телец (20 апреля – 20 мая)День хорош для финансовых операций и переговоров. Возможны приятные сюрпризы от близких. Избегайте излишнего упрямства — иногда лучше уступить, чтобы сохранить гармонию.
Близнецы (21 мая – 20 июня)Энергии много, но важно направить её в нужное русло. Новые знакомства могут оказаться полезными. Будьте осторожны в общении — кто-то может неверно истолковать ваши слова.
Рак (21 июня – 22 июля)Раки будут особенно чувствительны к мнению окружающих. Постарайтесь не принимать всё близко к сердцу. Домашние дела потребуют внимания — наведите порядок, и настроение улучшится.
Лев (23 июля – 22 августа)Ваша харизма на высоте — используйте это для продвижения идей. Возможен небольшой финансовый успех. В личных отношениях будьте искренними, но не давите на партнёра.
Дева (23 августа – 22 сентября)День подходит для анализа и планирования. Не спешите принимать решения — сначала соберите информацию. Здоровье требует внимания: избегайте перегрузок.
Весы (23 сентября – 22 октября)Социальная активность принесёт удовольствие. Вас могут пригласить на встречу или мероприятие — не отказывайтесь. В любви возможны романтические моменты.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)19 июля вы будете особенно проницательны — доверяйте интуиции. Возможны скрытые возможности в работе. Избегайте манипуляций — честность будет лучшей стратегией.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)День подходит для путешествий, обучения и новых впечатлений. Не бойтесь менять планы — спонтанность принесёт радость. В финансах будьте осторожны.
Козерог (22 декабря – 19 января)Карьера в приоритете — возможны важные переговоры или предложения. Личные отношения потребуют компромиссов. Не забывайте отдыхать — переутомление ни к чему.
Водолей (20 января – 18 февраля)Идеи бьют ключом — делитесь ими с единомышленниками. Возможны неожиданные повороты в делах. В любви избегайте иллюзий — смотрите на вещи трезво.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)Рыбам важна эмоциональная поддержка — не стесняйтесь просить о помощи. Финансы требуют внимания: избегайте импульсивных трат. Вечер проведите в спокойной обстановке.
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