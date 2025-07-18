18 июля 2025, 14:27

Фото: iStock/Azrok66

Тельцов ждет успех в денежных вопросах, а Близнецы блеснут умом. Раки могут довериться интуиции, а Львам стоит быть скромнее. Что приготовили звезды именно для вас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Овен (21 марта – 19 апреля) Телец (20 апреля – 20 мая) Близнецы (21 мая – 20 июня) Рак (21 июня – 22 июля) Лев (23 июля – 22 августа) Дева (23 августа – 22 сентября) Весы (23 сентября – 22 октября) Скорпион (23 октября – 21 ноября) Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Козерог (22 декабря – 19 января) Водолей (20 января – 18 февраля) Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Овен (21 марта – 19 апреля)

Телец (20 апреля – 20 мая)

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Фото: iStock/undefined undefined



Рак (21 июня – 22 июля)

Лев (23 июля – 22 августа)

Дева (23 августа – 22 сентября)

Весы (23 сентября – 22 октября)

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Фото: iStock/rawintanpin



Козерог (22 декабря – 19 января)

Водолей (20 января – 18 февраля)

Рыбы (19 февраля – 20 марта)