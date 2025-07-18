Сысоев день 19 июля: как не привлечь в дом беду и избежать раздоров в семье, народные приметы
19 июля в народном календаре отмечается Сысоев день — праздник, связанный с почитанием памяти преподобного Сисоя Великого. В торжество наши предки наблюдали за природой, соблюдали особые обычаи и верили в важные приметы. Что можно и нельзя делать 19 июля, какие традиции стоит соблюдать, расскажет «Радио 1».
Кто такой Сисой Великий и почему его почитают?Преподобный Сисой Великий — христианский подвижник, живший в IV веке в Египетской пустыне. Он был учеником преподобного Антония Великого и прославился своей мудростью, аскетизмом и даром прозорливости. В православии его почитают как пример смирения и духовной стойкости. В народе день его памяти назвали Сысоевым — имя святого переиначили на русский лад. Считалось, что 19 июля нужно особенно усердно молиться о здоровье, просить защиты от бед и напастей.
Народные традиции и обычаи Сысоева дняНа Руси существовало множество традиций и обычаев, которые строго соблюдались. В этот день было принято молиться о здоровье — особенно за детей и стариков, так как считалось, что молитвы в торжество обладают особой силой. Также было важно собирать травы, ведь в этот день они наделялись особой целебной энергией.
Одной из интересных традиций было проветривание подушек и одеял — люди верили, что таким образом можно «выгнать болезни» из дома. В питании следовало отдавать предпочтение блюдам из свежих овощей — капусты, репы, огурцов, что символизировало здоровье и благополучие. Особое внимание уделяли пчёлам: если они активно летали, это предвещало тёплую осень.
Что нельзя делать 19 июля?Сысоев день имел и свои строгие запреты. Категорически запрещалось ссориться и сквернословить — это могло привлечь беду в дом. Отказывать в помощи, особенно больным и нуждающимся, считалось большим грехом. Люди верили, что нельзя оставлять двери открытыми, иначе в дом могла проникнуть нечистая сила. Этот день считался неблагоприятным для важных начинаний, поэтому новые дела лучше было отложить. Также под запретом было шитьё и вязание — наши предки считали, что это занятие могло вызвать раздоры в семье.
Погодные приметы на Сысоев деньНаши предки внимательно наблюдали за природными явлениями, чтобы предсказать погоду. Если утро было туманным, это сулило хороший урожай грибов. Дождь с грозой предвещал затяжные ливни. Поведение пчёл тоже служило важной приметой: если они были злыми и часто жалили, это означало, что скоро наступит жара.
Паук, плетущий паутину на солнце, предсказывал ясную погоду, а ветер с востока сулил засуху. Эти приметы помогали людям подготовиться к изменениям погоды и спланировать свои сельскохозяйственные работы.