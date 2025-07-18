18 июля 2025, 13:56

Фото: iStock/BrianAJackson

19 июля в народном календаре отмечается Сысоев день — праздник, связанный с почитанием памяти преподобного Сисоя Великого. В торжество наши предки наблюдали за природой, соблюдали особые обычаи и верили в важные приметы. Что можно и нельзя делать 19 июля, какие традиции стоит соблюдать, расскажет «Радио 1».





Содержание Кто такой Сисой Великий и почему его почитают? Народные традиции и обычаи Сысоева дня Что нельзя делать 19 июля? Погодные приметы на Сысоев день

Кто такой Сисой Великий и почему его почитают?

Народные традиции и обычаи Сысоева дня

Фото: iStock/oska25



Что нельзя делать 19 июля?

Фото: iStock/Natalia Kan



Погодные приметы на Сысоев день