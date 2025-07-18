Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время

18 июля 2025, 12:41

Синоптик Шувалов: до конца недели будут дожди и сухое тепло

Фото: iStock/KrimKate

В Москве и области несколько дней шли дожди, однако теплая погода не переставала радовать горожан.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, тепло будет до конца недели, но без излишней жары.





«Все в пределах +25, +26 градусов. А вот дождей будет в избытке. Они ожидаются со второй половины субботы и продолжатся все выходные. К нам приближается фронтальная зона с юго-запада», — сказал он.

«Очень хорошая погода сейчас на юге страны — не жарко. Например, температура на южном берегу Крыма и на Черноморском побережье Кавказа приближается к +30, но не переступая через эту черту. В Мурманске +25, в Тюмени и Екатеринбурге +20», — рассказал о погоде в разных городах России Шувалов.