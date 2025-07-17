17 июля 2025, 14:17

Фото: iStock/amgun

18 июля — особый день в лунном календаре, когда небесное светило особенно активно влияет на нашу жизнь. Для Овнов это время неожиданных решений, Тельцов ждёт финансовый успех, а Ракам стоит довериться своей знаменитой интуиции. Что приготовили звёзды для вашего знака зодиака, расскажет «Радио 1».





Содержание Овен (21 марта – 19 апреля) Телец (20 апреля – 20 мая) Близнецы (21 мая – 20 июня) Рак (21 июня – 22 июля) Лев (23 июля – 22 августа) Дева (23 августа – 22 сентября) Весы (23 сентября – 22 октября) Скорпион (23 октября – 21 ноября) Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Козерог (22 декабря – 19 января) Водолей (20 января – 18 февраля) Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Овен (21 марта – 19 апреля)

Телец (20 апреля – 20 мая)

Фото: iStock/sutthirat sutthisumdang



Близнецы (21 мая – 20 июня)

Рак (21 июня – 22 июля)

Лев (23 июля – 22 августа)

Дева (23 августа – 22 сентября)

Весы (23 сентября – 22 октября)

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Фото: iStock/Allexxandar



Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Козерог (22 декабря – 19 января)

Водолей (20 января – 18 февраля)

Рыбы (19 февраля – 20 марта)