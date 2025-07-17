18 июля — особый день в лунном календаре, когда небесное светило особенно активно влияет на нашу жизнь. Для Овнов это время неожиданных решений, Тельцов ждёт финансовый успех, а Ракам стоит довериться своей знаменитой интуиции. Что приготовили звёзды для вашего знака зодиака, расскажет «Радио 1».
Овен (21 марта – 19 апреля)
Луна подтолкнёт вас к неожиданным решениям. В любви возможна яркая встреча, но не спешите открывать душу — сначала присмотритесь. В делах будьте осторожны: коллеги могут подвести.
Телец (20 апреля – 20 мая)
День идеален для финансовых операций — можно смело вкладывать деньги или обсуждать повышение. В отношениях возможен небольшой конфликт, но он только укрепит вашу связь.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Энергетика дня подарит вам вдохновение. В творчестве ждёт прорыв, а в личной жизни — интересное знакомство. Главное — не болтайте лишнего, иначе секреты станут достоянием общественности.
Рак (21 июня – 22 июля)
Луна — ваша покровительница, поэтому 18 июля особенно сильна интуиция. Доверьтесь внутреннему голосу в важных решениях. Возможен романтический сюрприз от близкого человека.
Лев (23 июля – 22 августа)
Звёзды советуют проявить скромность — излишняя самоуверенность может сыграть против вас. В работе возможен неожиданный доход, а в любви — важный разговор.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Девам лучше не начинать новых дел — велик риск ошибок. Зато можно завершить старые проекты. В личной жизни возможны недопонимания, но, если проявите терпение, всё наладится.
Весы (23 сентября – 22 октября)
День гармонии и баланса. В отношениях царит взаимопонимание, а в работе — удачное время для переговоров. Если давно хотели помириться с кем-то — 18 июля лучший момент.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Луна усилит вашу харизму — окружающие будут прислушиваться к вашему мнению. Возможен флирт или даже страстное приключение. Но будьте осторожны в финансовых вопросах — есть риск обмана.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Вы будете полны энергии и оптимизма. В карьере возможен неожиданный шанс — не упустите его! В любви стоит проявить инициативу — ваш интерес может быть взаимным.
Козерог (22 декабря – 19 января)
День подходит для планирования и анализа. Не спешите с выводами — сначала разберитесь в ситуации. В личной жизни возможны сомнения, но, если проявите искренность, всё разрешится.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Луна благоволит нестандартным решениям — смело предлагайте новые идеи. В любви возможен неожиданный поворот — например, старый знакомый проявит интерес.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
В этот день особенно сильна связь с потусторонним миром — возможно вещее сновидение или необъяснимое предчувствие. В делах будьте осторожны — кто-то может воспользоваться вашей доверчивостью.