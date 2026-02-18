18 февраля 2026, 11:02

Фото: iStock/VeniThePooh

23 февраля — замечательный праздник, День защитника Отечества, когда мы чествуем наших мужчин и благодарим их за защиту и мужество. Это отличная возможность провести время вместе и посетить интересные места Подмосковья. Таких действительно много, и обо всех них мы подробно расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Музей техники Вадима Задорожного FreeZone — спортивно-досуговый центр Центральный музей Военно-воздушных сил Музей русского десерта Парк «Патриот» Пивоварни Подмосковья Зимняя рыбалка Конные прогулки Посещение кафе или ресторана

Музей техники Вадима Задорожного

Адрес: Московская область, Архангельское, 4-й км Ильинского шоссе, стр. 9.

Фото: iStock/Diy13

FreeZone — спортивно-досуговый центр

Адрес: г. Чехов, Симферопольское шоссе, 59-й километр.

Центральный музей Военно-воздушных сил

Адрес: г.о. Щёлково, пгт Монино, ул. Музейная, д.1.

Музей русского десерта

Адрес: г. Звенигород, улица Фрунзе, 23/2.

Парк «Патриот»

Адрес: Московская обл., Кубинка, Минское ш., 55км.

Пивоварни Подмосковья

Фото: iStock/millann

Зимняя рыбалка

Конные прогулки

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, возле д. Морозово.

Посещение кафе или ресторана

Адрес: городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, 28.