Девять необычных и оригинальных мест, где отметить 23 февраля в Подмосковье
23 февраля — замечательный праздник, День защитника Отечества, когда мы чествуем наших мужчин и благодарим их за защиту и мужество. Это отличная возможность провести время вместе и посетить интересные места Подмосковья. Таких действительно много, и обо всех них мы подробно расскажем в материале «Радио 1».
Музей техники Вадима ЗадорожногоЭто крупнейший музей исторической техники в Европе, где можно увидеть редкие антикварные автомобили и военную технику. Кроме того, здесь проводятся экскурсии, которые позволят глубже узнать об истории техники.
Адрес: Московская область, Архангельское, 4-й км Ильинского шоссе, стр. 9.
FreeZone — спортивно-досуговый центрВ этом центре можно попробовать аэродинамические полеты, серфинг на искусственной волне, VR-игры и многое другое. Здесь также есть рестораны и банкетные залы для комфортного завершения дня.
Адрес: г. Чехов, Симферопольское шоссе, 59-й километр.
Центральный музей Военно-воздушных силИдеальное место для любителей авиации. В музее представлено более 200 летательных аппаратов, включая уникальные образцы и исторические экспонаты.
Адрес: г.о. Щёлково, пгт Монино, ул. Музейная, д.1.
Музей русского десертаЗдесь можно не только узнать о традиционной русской кухне, но и попробовать старинные сладости и блюда. Это отличный способ погрузиться в атмосферу русской гастрономии и провести время с детьми.
Адрес: г. Звенигород, улица Фрунзе, 23/2.
Парк «Патриот»Этот военно-патриотический парк предлагает уникальную возможность увидеть более 200 единиц военной техники и попробовать интерактивные развлечения, такие как симуляторы танков и истребителей, тир и страйкбол. Это отличное место для активного отдыха и патриотического воспитания.
Адрес: Московская обл., Кубинка, Минское ш., 55км.
Пивоварни ПодмосковьяОткройте для себя мир крафтового пива в уникальных пивоварнях региона. Например, в Schwarzkaiser (Гуслицы) вас ждет не просто дегустация, а путешествие в XIX век. Здесь расскажут о хмеле «гусляк» и предложат обед с дегустацией. В New Riga’s Brewery (Истринский район) можно попробовать более 12 сортов пива и насладиться сыром с нотками солода. А в Panzer Brewery (Подольск) акцент на инновационных технологиях: здесь производят не только пиво, но и квас, сидр и медовуху. Каждое заведение предлагает свою атмосферу и уникальные вкусовые открытия.
Зимняя рыбалкаЕсли ваш мужчина любит рыбалку, отправляйтесь на зимнюю подледную рыбалку. В Подмосковье доступны как бесплатные локации, так и специализированные клубы. Например, на Истринском водохранилище можно поймать рыбу без особых затрат. В рыболовной усадьбе «Остров» вас ждет не только удача на льду, но и армейская каша с десертом в виде 50 граммов самогона. Клуб «Ихтиолог» предлагает дополнить рыбалку катанием на квадроциклах и снегоходах. А в клубе «Золотой сазан» гарантируют улов: щука, осетр и форель точно окажутся на крючке.
Конные прогулкиЕсли вы хотите провести время на свежем воздухе, обратите внимание на конные клубы, которые рекомендуют уникальные программы для прогулок на лошадях среди живописных пейзажей Подмосковья. Это отличная возможность насладиться природой. В окрестностях Сергиева Посада можно попробовать катание на собачьих упряжках, лошадях, оленях и даже верблюдах. Для тех, кто ищет острых ощущений, доступны поездки на снегоходах и снежном «банане».
Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, возле д. Морозово.
Посещение кафе или ресторанаВ Подмосковье много уютных кафе и ресторанов, где можно насладиться вкусной едой и атмосферой. Выберите заведение с живой музыкой или красивым видом на природу. Это будет отличным завершением дня, когда вы сможете обсудить впечатления от проведенных активностей.
Посетители ресторана «Basil» могут насладиться кавказскими и европейскими блюдами, приготовленными на мангале шеф-поваром. Любители японской кухни также найдут в меню суши, поке, роллы и сашими.
Адрес: городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, 28.