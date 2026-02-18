Названы самые популярные малые города для туризма в РФ
Малые города Центральной России становятся настоящими магнитами для туристов. Путешественники активно посещают Коломну, Переславль-Залесский и Гусь-Хрустальный. Спрос на такой вид отдыха растет на 5-6% в год, сообщают эксперты. Об этом пишет РИА Новости.
Вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин отметил, что интерес к малым городам постепенно увеличивается. По его словам, около 70% всех туристов выбирают именно Центральную Россию. В то же время, в дальние регионы, такие как Дальний Восток и Восточная Сибирь, едут значительно реже.
Генеральный директор туроператора «Розовый слон» Алексан Мкртчян объяснил популярность поездок тем, что большинство путешественников предпочитают личный транспорт. Это позволяет экономить на билетах. Средняя стоимость проживания с питанием в малых городах составляет пять тысяч рублей за сутки.
Среди самых востребованных направлений также находятся Дмитров, Сергиев Посад и Боголюбово. Туристы часто комбинируют несколько городов в одном путешествии, что делает поездки еще более увлекательными.
