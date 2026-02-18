Названы самые популярные малые города для туризма в РФ

18 февраля 2026, 07:31

РИА Новости: самыми популярными стали малые города в Центральной России

Фото: iStock/Wojciech Kozielczyk

Малые города Центральной России становятся настоящими магнитами для туристов. Путешественники активно посещают Коломну, Переславль-Залесский и Гусь-Хрустальный. Спрос на такой вид отдыха растет на 5-6% в год, сообщают эксперты. Об этом пишет РИА Новости.