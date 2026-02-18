Москвичам пообещали сильные снегопады

18 февраля 2026, 09:40

Тишковец: Москву в четверг ожидает выпадение более 50 % месячной нормы осадков

Фото: iStock/likeajoke

В российской столице в четверг выпадет более половины месячной нормы осадков. Сугробы могут вырасти до 80 сантиметров в высоту. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.