Москвичам пообещали сильные снегопады
В российской столице в четверг выпадет более половины месячной нормы осадков. Сугробы могут вырасти до 80 сантиметров в высоту. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, это касается и жителей Московской области. Метеоролог отметил, что сильные снегопады неизбежно приведут к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и массовым задержкам авиаперелетов.
С раннего утра начнутся снегопады, которые будут усиливаться с каждым часом и достигнут своего максимума к полудню, когда снег будет идти буквально стеной, пояснил синоптик, отметив, что за сутки в столице ожидается выпадение до 20-25 миллиметров осадков, что составляет более 50 процентов месячной нормы.
Тишковец предупредил, что предстоящие сугробы станут самыми большими с начала зимнего сезона. В то же время, к концу недели погодные условия начнут улучшаться, заключил специалист.
