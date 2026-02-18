Достижения.рф

В России выдали первый веганский сертификат на алкоголь

Роскачество: «Башспиртпром» впервые в России сертифицировал веганский алкоголь
Фото: iStock/Vicky Gosselin

Производитель «Башспиртпром» впервые в России сертифицировал веганский алкоголь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роскачество.



Завод получил сертификат на выпуск алкогольной продукции, бальзамов и уксуса. Как сообщили в ведомстве, это единственное предприятие в регионе и стране, которое подтвердило соответствие своей продукции ГОСТ, исключающему наличие животных компонентов даже на молекулярном уровне.

Сертификацию провел аккредитованный орган. В результате производитель получил право наносить на свою продукцию специальный знак, выбранный по итогам всероссийского голосования, уточнили в ведомстве.

Екатерина Коршунова

