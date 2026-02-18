В России выдали первый веганский сертификат на алкоголь
Производитель «Башспиртпром» впервые в России сертифицировал веганский алкоголь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роскачество.
Завод получил сертификат на выпуск алкогольной продукции, бальзамов и уксуса. Как сообщили в ведомстве, это единственное предприятие в регионе и стране, которое подтвердило соответствие своей продукции ГОСТ, исключающему наличие животных компонентов даже на молекулярном уровне.
Сертификацию провел аккредитованный орган. В результате производитель получил право наносить на свою продукцию специальный знак, выбранный по итогам всероссийского голосования, уточнили в ведомстве.
