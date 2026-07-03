«Диабетическая кома»: Врач предупредила о невидимой угрозе для детей летом

03 июля 2026, 11:44

Врач Мкртычева: запах ацетона изо рта — тревожный знак

Фото: iStock/Halfpoint

Летние каникулы оборачиваются серьезными рисками для юных пациентов с сахарным диабетом. Как этого избежать?





Врач-эндокринолог НИКИ детства Джульетта Мкртычева в беседе с «Радио 1» заявила, что в отличие от теплового удара, диабетический кетоацидоз не всегда сопровождается высокой температурой тела.





«Слабость, головная боль, тошнота могут быть похожи на перегрев. Но если вы чувствуете запах ацетона изо рта, видите выраженную жажду и одышку в покое — это не просто солнце. Это кетоацидоз. Требуется немедленная госпитализация», — сказала она.

Обезвоживание → сахар растет;

Высокая активность + снижение аппетита → сахар падает;

Неправильное хранение инсулина → препарат портится, и показатели «скачут».

«Инсулин теряет свойства на открытых солнечных лучах — он может кристаллизироваться. Это частая причина необъяснимых скачков сахара. Всегда используйте термосумку», — заключила врач.