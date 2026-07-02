Врач рассказала, как легче пережить экстремальную жару

02 июля 2026, 13:24

Терапевт Радина: в жару необходимо пить больше чистой воды

Фото: iStock/kieferpix

В жаркую погоду важно пить много воды и не выходить на улицу в дневное время, чтобы избежать тяжелые последствия для здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт Кристина Радина.





Она пояснила, что в жару тело теряет много жидкости, поэтому важно пить чистую воду, а от алкоголя, кофеина и сладких газированных напитков лучше полностью отказаться, поскольку они лишь усиливают обезвоживание организма.





«Однако одного питья недостаточно — стоит продумать и свое поведение в течение дня. Самые опасные часы для прогулок — с 11 до 16. Если выходить все же приходится, обязательно надевайте головной убор и одежду из натуральных тканей — хлопка или льна. Синтетика мешает нормальному теплообмену», — уточнила Радина в разговоре с Life.ru.