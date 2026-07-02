Врач рассказала, как легче пережить экстремальную жару
Терапевт Радина: в жару необходимо пить больше чистой воды
В жаркую погоду важно пить много воды и не выходить на улицу в дневное время, чтобы избежать тяжелые последствия для здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт Кристина Радина.
Она пояснила, что в жару тело теряет много жидкости, поэтому важно пить чистую воду, а от алкоголя, кофеина и сладких газированных напитков лучше полностью отказаться, поскольку они лишь усиливают обезвоживание организма.
«Однако одного питья недостаточно — стоит продумать и свое поведение в течение дня. Самые опасные часы для прогулок — с 11 до 16. Если выходить все же приходится, обязательно надевайте головной убор и одежду из натуральных тканей — хлопка или льна. Синтетика мешает нормальному теплообмену», — уточнила Радина в разговоре с Life.ru.
В случае отсутствия кондиционера в квартире, врач посоветовала использовать вентилятор и регулярно проветривать помещение. Также можно принимать прохладный душ на протяжении дня. Основу рациона в жаркий день, по словам эксперта, должны составлять овощи, фрукты, легкие супы и кисломолочные продукты.