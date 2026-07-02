Врач-эпидемиолог предупредила об опасности купания в водоёмах

02 июля 2026, 07:15

RT: купание в водоёмах может привести к серьёзным инфекционным заболеваниям

Фото: iStock/Олег Копьёв

Купание в непроверенных водоёмах может привести к серьёзным инфекционным заболеваниям. Об этом в беседе с RT предупредила заведующая эпидемиологическим отделом Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Мартынова.





По её словам, в средней полосе страны в жару наиболее высок риск заражения дизентерией, гепатитом А, сальмонеллёзом и грибковыми инфекциями. Особую опасность представляют водоёмы с водоплавающими птицами. Там можно заразиться церкариозом («зудом купальщика») — личинки паразитов проникают под кожу, вызывая сыпь и воспаление.



