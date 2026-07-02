Врач-эпидемиолог предупредила об опасности купания в водоёмах
RT: купание в водоёмах может привести к серьёзным инфекционным заболеваниям
Купание в непроверенных водоёмах может привести к серьёзным инфекционным заболеваниям. Об этом в беседе с RT предупредила заведующая эпидемиологическим отделом Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Мартынова.
По её словам, в средней полосе страны в жару наиболее высок риск заражения дизентерией, гепатитом А, сальмонеллёзом и грибковыми инфекциями. Особую опасность представляют водоёмы с водоплавающими птицами. Там можно заразиться церкариозом («зудом купальщика») — личинки паразитов проникают под кожу, вызывая сыпь и воспаление.
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Также не стоит купаться у берегов, где пасут скот, ведь это грозит заражением тениаринхозом и гименолепидозом. Согласно материалу RT, инфекционные риски возрастают при стоячей воде, наличии промышленных стоков и неочищенных канализационных вод или в зонах, где фиксируется большое скопление людей.
Врач советует купаться только в официально разрешённых местах и не глотать воду, а после купания принимать душ. Что касается детей, то для них надо всегда брать с собой специальные купальные принадлежности.
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