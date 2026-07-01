Врач предупредила россиян о повышенном риске заражения грибком летом

01 июля 2026, 19:48

Врач Анпилогова: Летом риск грибковых инфекций стоп повышается из-за жары

Фото: iStock/Stanislav Tarasov

Летом риск грибковых инфекций стоп значительно повышается. Об этом сообщила заведующая отделением дерматологии, косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтбрга), кандидат медицинских наук Екатерина Анпилогова, пишет «Лента.ру».