Врач предупредила россиян о повышенном риске заражения грибком летом
Летом риск грибковых инфекций стоп значительно повышается. Об этом сообщила заведующая отделением дерматологии, косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтбрга), кандидат медицинских наук Екатерина Анпилогова, пишет «Лента.ру».
По ее словам, для развития грибковой инфекции необходимы тепло, влажность и тесное соприкосновение с кожей. В летний период эти условия становятся особенно благоприятными из-за жары, повышенного потоотделения, ношения открытой обуви, а также из-за посещения общественных мест, таких как бассейны, пляжи, сауны и спортзалы.
Грибковые возбудители легко передаются в местах, где люди ходят босиком, используют общие поверхности или чужие предметы личной гигиены. Особенно уязвимы стопы, если кожа на них повреждена: имеются трещины, потертости, мозоли или раздражения, отметила Анпилогова.
Медик объяснила, что первые симптомы грибковой инфекции обычно проявляются в виде зуда, шелушения, покраснения, появления трещин и неприятного запаха между пальцами. Затем инфекция может распространяться на подошву и боковые стороны стоп.
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