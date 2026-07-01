Врач предупредила о риске химического ожога глаз при уборке

01 июля 2026, 10:51

Офтальмолог Хилько: спреи и аэрозоли разрушают слезную пленку сильнее всего

Фото: iStock/dusanpetkovic

Генеральная уборка может привести к жжению, слезотечению и покраснению глаз из-за паров моющих средств. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение» Юлия Хилько.