Врач предупредила о риске химического ожога глаз при уборке
Генеральная уборка может привести к жжению, слезотечению и покраснению глаз из-за паров моющих средств. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение» Юлия Хилько.
Большинство чистящих средств содержат хлор, аммиак и активные вещества, которые при распылении попадают в воздух. Поверхность глаза защищена слезной пленкой, но химические компоненты могут нарушить её стабильность, отмечает Хилько.
Особенно опасны спреи и аэрозоли. Разбрызгиватель создает мелкодисперсное облако, которое дольше висит в воздухе и легче взаимодействует со слизистыми оболочками, предупреждает врач.
Многие замечают туман перед глазами после уборки. Это связано с ухудшением качества слезной пленки, объясняет офтальмолог. При раздражении она испаряется быстрее, роговица становится менее гладкой, и изображение расплывается. Обычно симптомы исчезают, когда прекращается контакт с раздражителем. Однако сухой воздух (с влажностью 25–30%) усиливает испарение и удлиняет дискомфорт.
Для защиты рекомендуется открыть окно, работать в перчатках и защитных очках, держать распылитель ниже уровня лица, направляя его от себя. После уборки промойте глаза прохладной кипяченой водой, физраствором или увлажняющими каплями. На время уборки лучше снять контактные линзы, заключила Хилько.
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