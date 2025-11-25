Диетолог Королева развеяла миф о гречке и картошке

25 ноября 2025, 14:08

Диетолог Королева: гречка и картошка влияют на состояние зубов, но не комплексно

Фото: iStock/Olga Yastremska

Регулярно в интернете появляются новости о пользе привычных продуктов, таких как гречка и картофель, для укрепления зубов и снижения воспаления дёсен. Насколько эти утверждения соответствуют действительности, и что на самом деле нужно для здоровья полости рта?





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» прокомментировала эту информацию, подчеркнув, что подход к здоровью зубов должен быть комплексным. Прежде всего, важно понять причину проблем.





«Относительно зубов и дёсен точно скажет стоматолог. Но, во-первых, должна быть выявлена причина, из-за чего появилась патология плохого состояния зубов, дёсен и слизистой полости рта», — отметила она.

«Безусловно, надо использовать все биологически активные добавки к той пище, которую мы любим, потому как пища сейчас весьма дефицитна по ряду компонентов. Более того, надо выбирать еду в качестве микроэнергопродукта, чтобы получить необходимые бонусы из состава», — пояснила диетолог.