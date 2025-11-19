Диетолог назвала три простых способа распознать настоящий голод

19 ноября 2025, 15:28

Диетолог Говорушко: настоящий голод всегда требует сытной еды

Фото: iStock/Motortion

Тянетесь за печенькой, хотя недавно поели? Возможно, это не голод, а аппетит. Умение различать эти два чувства — ключ к здоровому питанию и контролю над весом. ​





Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» посоветовала сначала вспомнить, как чувствуют голод маленькие дети.





«Они когда хотят есть — просят. И попробуйте их накормить водой, не получится. Им нужна только еда, которой они насытятся. И это настоящий голод. Вырастая, мы знакомимся с другим чувством — аппетитом», — сказала она.

Что я чувствую?

«Прислушайтесь к себе, чувствуете ли вы физически голод, готовы ли принять пищу», — пояснила она.

Сколько прошло времени от вашего последнего приёма пищи?

Чего именно я хочу?

«Голод выбирает сытную еду. Если, например, перед вами будет лежать кусок шоколадки и тарелка солянки, то вы веберете второе. А аппетит — это когда чего-то хочется, каких-нибудь печенек», — отметила Говорушко.