Диетолог назвала три простых способа распознать настоящий голод

Диетолог Говорушко: настоящий голод всегда требует сытной еды
Тянетесь за печенькой, хотя недавно поели? Возможно, это не голод, а аппетит. Умение различать эти два чувства — ключ к здоровому питанию и контролю над весом. ​



Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» посоветовала сначала вспомнить, как чувствуют голод маленькие дети.

«Они когда хотят есть — просят. И попробуйте их накормить водой, не получится. Им нужна только еда, которой они насытятся. И это настоящий голод. Вырастая, мы знакомимся с другим чувством — аппетитом», — сказала она.

Чтобы отличить одно от другого, эксперт предложила задать себе три простых вопроса:

  • Что я чувствую?
«Прислушайтесь к себе, чувствуете ли вы физически голод, готовы ли принять пищу», — пояснила она.

  • Сколько прошло времени от вашего последнего приёма пищи?
  • Чего именно я хочу?

«Голод выбирает сытную еду. Если, например, перед вами будет лежать кусок шоколадки и тарелка солянки, то вы веберете второе. А аппетит — это когда чего-то хочется, каких-нибудь печенек», — отметила Говорушко.

