Диетолог назвала неочевидную пользу любимого овоща
Диетолог Павлюк: свёкла улучшает кровообращение и ЖКТ
Яркая и доступная свёкла есть на любой кухне, но далеко не все знают о её мощных полезных свойствах. Так ли она хороша на самом деле?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что главные преимущества этого корнеплода связаны с улучшением кровотока и детоксикацией организма.
«Свекла — очень хороший и полезный продукт, улучшает кровообращение за счет нитратов и пищевых волокон. Она выводит токсины, улучшает микрофлору и состояние желудочно-кичного тракта», — объяснила она.
По ее словам, свёкла является низкокалорийным овощем, что делает её отличным компонентом диетического питания. Её природная сладость может быть приятным бонусом для тех, кто следит за фигурой, но хочет разнообразить свой рацион.
«Дети любят свеклу, потому что она сладкая. Включая свёклу в свой рацион в таком виде, вы получите не только пользу, но и гастрономическое удовольствие», — отметила диетолог.