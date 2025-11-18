Диетолог назвала неочевидную пользу любимого овоща

18 ноября 2025, 15:39

Диетолог Павлюк: свёкла улучшает кровообращение и ЖКТ

Фото: iStock/dianazh

Яркая и доступная свёкла есть на любой кухне, но далеко не все знают о её мощных полезных свойствах. Так ли она хороша на самом деле?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что главные преимущества этого корнеплода связаны с улучшением кровотока и детоксикацией организма.





«Свекла — очень хороший и полезный продукт, улучшает кровообращение за счет нитратов и пищевых волокон. Она выводит токсины, улучшает микрофлору и состояние желудочно-кичного тракта», — объяснила она.

«Дети любят свеклу, потому что она сладкая. Включая свёклу в свой рацион в таком виде, вы получите не только пользу, но и гастрономическое удовольствие», — отметила диетолог.