Нутрициолог Говорушко раскрыла тайну всех диет
Нутрициолог Говорушко: любая готовая диета обречена на провал
Три раза в день или шесть? Есть на завтрак или пропустить? В погоне за идеальным рационом мы часто забываем о главном — индивидуальности.
Нутрициолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» заявила, что не существует идеального графика питания, подходящего абсолютно всем. Гораздо важнее вернуть себе утраченный навык — умение слышать сигналы собственного тела.
«Любая готовая схема питания обречена на провал, если она не учитывает ваши личные потребности. Главная задача — не подогнать себя под шаблон, а восстановить связь с организмом и выстроить свою комфортную схему», — объяснила она.
По ее словам, необходимо быть гибким и чувствовать свой организм.
«Все основывается на вашем самочувствии. Есть дни, когда вы можете есть три раза, а есть, когда шесть раз, и в этом нет ничего такого, если это ваш настоящий голод», — сказала нутрицолог.
Этот же принцип, как сказала эксперта, работает и в воспитании детей. То есть прежде чем заставлять ребенка есть, когда он не хочет, стоит разобраться в причинах.
«Начинать всегда нужно с себя, ведь если ты не следишь за собой, очень сложно будет уследить за кем-то другим», — заключила Говорушко, напомнив о принципе «сначала надень кислородную маску на себя, потом на ребенка».