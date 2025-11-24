Нутрициолог Говорушко раскрыла тайну всех диет

24 ноября 2025, 18:30

Нутрициолог Говорушко: любая готовая диета обречена на провал

Фото: iStock/Dacharlie

Три раза в день или шесть? Есть на завтрак или пропустить? В погоне за идеальным рационом мы часто забываем о главном — индивидуальности.





Нутрициолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» заявила, что не существует идеального графика питания, подходящего абсолютно всем. Гораздо важнее вернуть себе утраченный навык — умение слышать сигналы собственного тела.





«Любая готовая схема питания обречена на провал, если она не учитывает ваши личные потребности. Главная задача — не подогнать себя под шаблон, а восстановить связь с организмом и выстроить свою комфортную схему», — объяснила она.

«Все основывается на вашем самочувствии. Есть дни, когда вы можете есть три раза, а есть, когда шесть раз, и в этом нет ничего такого, если это ваш настоящий голод», — сказала нутрицолог.

«Начинать всегда нужно с себя, ведь если ты не следишь за собой, очень сложно будет уследить за кем-то другим», — заключила Говорушко, напомнив о принципе «сначала надень кислородную маску на себя, потом на ребенка».