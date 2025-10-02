Диетолог назвал фрукт, который поможет укрепить иммунитет перед холодами

02 октября 2025, 18:29

Диетолог Пристанский: хурма поможет укрепить иммунитет перед холодами

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

С наступлением осени организм как никогда нуждается в витаминной поддержке. На каких сезонных фруктах стоит сделать акцент в сентябре и октябре, чтобы получить максимум пользы и укрепить здоровье?





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что не стоит искать один «волшебный» продукт, который решит все проблемы со здоровьем. Ключ к крепкому иммунитету — в разнообразии рациона.





«Чем большее разнообразие на столе, тем лучше, но важна мера. Так мы будем давать нашему организму те самые кирпичики, которые нужны будут в тот или иной момент. Одного волшебного продукта нет», — подчеркнул эксперт.

«Углеводы, которые быстро усваиваются, соответственно, более позитивно воспринимаются нашим телом. Например, хурма — отличный способ поддержать не только иммунитет, но и сердечно-сосудистую систему, а также бороться с осенней хандрой», — сказал диетолог.