Диетолог назвал фрукт, который поможет укрепить иммунитет перед холодами

Диетолог Пристанский: хурма поможет укрепить иммунитет перед холодами
С наступлением осени организм как никогда нуждается в витаминной поддержке. На каких сезонных фруктах стоит сделать акцент в сентябре и октябре, чтобы получить максимум пользы и укрепить здоровье?
Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что не стоит искать один «волшебный» продукт, который решит все проблемы со здоровьем. Ключ к крепкому иммунитету — в разнообразии рациона.
«Чем большее разнообразие на столе, тем лучше, но важна мера. Так мы будем давать нашему организму те самые кирпичики, которые нужны будут в тот или иной момент. Одного волшебного продукта нет», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что любой углевод помогает бороться с хандрой, так или иначе, потому что сладкий вкус заставляет выделять наш мозг эндорфин.
«Углеводы, которые быстро усваиваются, соответственно, более позитивно воспринимаются нашим телом. Например, хурма — отличный способ поддержать не только иммунитет, но и сердечно-сосудистую систему, а также бороться с осенней хандрой», — сказал диетолог.
По его словам, чтобы встретить зиму во всеоружии, достаточно просто следовать сезону и составлять свой рацион из доступных осенних фруктов, не забывая о принципах умеренности и разнообразия.