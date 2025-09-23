Диетолог рассказала об опасности сезонных ягод

23 сентября 2025, 12:18

Врач Соломатина: много ягод нельзя есть из-за кислотности

Фото: istockphoto/zi3000

С началом календарной осени природа продолжает щедро делиться с нами своими дарами: клюквой, брусникой, малиной. Организуются даже целые группы желающих отправиться в осенний поход за ягодами.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что, несмотря на пользу ягод, любые крайности в употреблении чреваты неприятными последствиями.





«Мы должны все время держаться определенного формата, потому что в ягодах содержится сахар, и очень легко превысить его норму. К тому же, не особо рекомендуется употреблять много ягод людям с инсулинорезистентностью, ожирением и проблемами усвоения фруктозы», — сказала эксперт.

«Если еще мы в кислую ягоду сахар добавляем, то фактически он наносит вред нашему организму, потому что повышает уровень глюкозы. Это разрушает эндотелии наших сосудов, что приводит к неработоспособности белков», — предупредила Соломатина.