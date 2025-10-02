Диетолог назвала напиток, который взбодрит организм лучше кофе

02 октября 2025, 13:53

Диетолог Королева: вода с лимоном помогает организму проснуться

Фото: iStock/AlexPro9500

Мы привыкли для бодрости пить кофе, однако у многих по утрам свой собственный ритуал, связанный с кисло-приятным напитком – водой с лимоном. Что же на самом деле дарит нашему организму стакан воды с лимоном на пустой желудок?





Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что вода с лимоном натощак полезна благодаря уникальным свойствам лимона. Несмотря на ярко выраженный кислый вкус, этот цитрус обладает ощелачивающим эффектом.





«Лимон подщелачивает среды организма и бодрит организм, запускает все его ритмы», — отметила она.



«Такой утренний коктейль действует как природный энергетик и метроном для ЖКТ. Лимон взбодрит организм, подготовит его к завтраку и станет стартовой площадкой для всего дня», — сказала диетолог.