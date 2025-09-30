Диетолог раскрыла, как правильно есть семена чиа и в чем их польза
Диетолог русакова: семена чиа могут привести к набору веса
Семена чиа являются суперфудом и очень популярны среди людей, которые следят за своим питанием. О полезных свойствах этого продукта рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По словам эксперта, семена чиа славятся высоким содержанием растительного белка, жиров, клетчатки, антиоксидантов, минералов, кальция, магния, фосфора и витаминов В1 и В3. При этом продукт является высококалорийным и при употреблении в большом количестве может привести к набору веса.
В день стоит есть не более двух столовых ложек семян чиа. Их можно добавлять в десерты, смузи и салаты.
«Это универсальный продукт, поэтому для укрепления здоровья, для снабжения организма антиоксидантами, кислотами, полезными жирами можно употреблять его в пищу. При этом нужно учитывать индивидуальные особенности организма и соблюдать дозировку», — отметила Русакова в беседе с «Вечерней Москвой».
При этом она уточнила, что семена чиа не стоит употреблять людям с нарушением стула, а также принимающим препараты для свёртываемости крови и антидепрессанты, поскольку они могут усиливать действия лекарств.
В свою очередь врач семейной медицины, эксперт-консультант компании Beluga Farm Наталия Горн рассказала «Газете.Ru», что взрослым людям необходимо два-три раза в неделю есть рыбу.
Для здоровья сердца и сосудов более полезны «жирные» виды рыб: лосось, семга, скумбрия, сардины, они богаты полиненасыщенными жирными кислотами.
«При этом более "лёгкие" виды — треска, минтай, хек, судак, дорадо — лучше подходят для тех, кто в первую очередь следит за весом, а также для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также минтай и хек с их нейтральными вкусовыми качествами подойдут тем, кто не любит ярко выраженный рыбный вкус», — уточнила Горн.
Она добавила, что для сохранения пользы рыбы, её лучше запекать или готовить на пару.