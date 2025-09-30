Диетолог раскрыла, как правильно есть семена чиа и в чем их польза

30 сентября 2025, 13:57

Диетолог русакова: семена чиа могут привести к набору веса

Фото: iStock/happy_lark

Семена чиа являются суперфудом и очень популярны среди людей, которые следят за своим питанием. О полезных свойствах этого продукта рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





По словам эксперта, семена чиа славятся высоким содержанием растительного белка, жиров, клетчатки, антиоксидантов, минералов, кальция, магния, фосфора и витаминов В1 и В3. При этом продукт является высококалорийным и при употреблении в большом количестве может привести к набору веса.



В день стоит есть не более двух столовых ложек семян чиа. Их можно добавлять в десерты, смузи и салаты.





«Это универсальный продукт, поэтому для укрепления здоровья, для снабжения организма антиоксидантами, кислотами, полезными жирами можно употреблять его в пищу. При этом нужно учитывать индивидуальные особенности организма и соблюдать дозировку», — отметила Русакова в беседе с «Вечерней Москвой».

