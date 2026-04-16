Диетолог назвал напиток, помогающий понять настроение за 10 минут

Диетолог Пристанский: зеленый чай повышает настроение и дает энергию
Плохое настроение может настигнуть в самый неподходящий момент. Специалисты утверждают, что для быстрого эффекта (5–10 минут) хорошо работают физические методы: энергичная музыка, зарядка или контрастный душ. Но что делать, если сил на разминку нет?
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» объяснил, какие продукты работают как экстренная «таблетка счастья» и почему не все жиры полезны для морального состояния.
«Любое сладкое, углеводы, на самом деле, дают нам быстро энергию. Так сложилось, что наш эволюционный механизм реагирует на быструю энергию — к примеру, на ягоды или шоколад», — сказал он.
По словам эксперта, есть продукты, которые не просто дают мгновенный всплеск, а продлевают и усиливают состояние радости. Лидером среди них оказался зелёный чай.
«Хороший ферментированный зелёный чай повышает настроение, потому что в чае содержится высокое количество теанина. Это аминокислота, которая связана с прямым и обратным захватом серотонина — того самого гормона, который отвечает за хорошее настроение и отношение к жизни. Достаточно 1–2 кружек, заваренных правильно (вода 85–90°C, не кипяток)», — посоветовал диетолог.
Пристанский добавил, что, если плитка шоколада вписывается в вашу калорийность, то можно съесть ее для поднятия настроения.
«Но с жирами счастлив не будешь. Это энергоёмкий структурный элемент, нужный для выработки эстрогена и тестостерона. В процессе радости главенствующую роль ведут углеводы, а жиры — сопутствующий материал», — отметил он.