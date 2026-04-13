Диетолог назвала продукты, необходимые для пожилых людей

Диетолог Залетова: Людям после 60 лет важно чаще есть творог и листовую зелень
Людям старше 60 лет важно добавлять в рацион листовую зелень, творог и скумбрию холодного копчения. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
По ее словам, у пожилых любдей мускулы начинают на 30–40% хуже усваивать белок, что приводит к потере мышечной массы. Из-за этого они испытывают слабость и ухудшение устойчивости при ходьбе.
«Чтобы улучшить синтез белка, нужна аминокислота лейцин, а ее больше всего содержится в твороге, особенно зерненом. К тому же молочный белок усваивается легче, чем мясной. Также идеальным источником белка являются яйца. К тому же они содержат холин, который помогает поддерживать когнитивные функции», — сказала Залетова Москве 24.
Она также порекомендовала регулярно употреблять листовую зелень, твердые сыры, скумбрию холодного копчения и сельдь пряного посола. Последние богаты омега-3 жирными кислотами.
Залетова добавила, что с возрастом притупляется чувство жажды, поэтому призвала соблюдать питьевой режим, выпивая примерно 25 миллилитров воды на один килограмм веса.