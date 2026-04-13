Диетолог назвала продукты, необходимые для пожилых людей

13 апреля 2026, 10:46

Диетолог Залетова: Людям после 60 лет важно чаще есть творог и листовую зелень

Людям старше 60 лет важно добавлять в рацион листовую зелень, творог и скумбрию холодного копчения. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





По ее словам, у пожилых любдей мускулы начинают на 30–40% хуже усваивать белок, что приводит к потере мышечной массы. Из-за этого они испытывают слабость и ухудшение устойчивости при ходьбе.





«Чтобы улучшить синтез белка, нужна аминокислота лейцин, а ее больше всего содержится в твороге, особенно зерненом. К тому же молочный белок усваивается легче, чем мясной. Также идеальным источником белка являются яйца. К тому же они содержат холин, который помогает поддерживать когнитивные функции», — сказала Залетова Москве 24.