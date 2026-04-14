Диетолог раскрыла полезные свойства черемши

Черемша (дикий чеснок) — популярная весенняя зелень, обладающая противомикробным, противовирусным и омолаживающим действием. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.



По ее словам, черемша является очень полезным растением. В ней содержатся фитонциды, которые обладают противомикробным, противовирусным действием. Кроме того, в этой зелени много аллицина, понижающего уровень воспаления, приводящего к развитию атеросклероза.

«В черемше много эфирных масел. Благодаря их раздражающему действию зелень улучшает пищеварение и отток желчи. Зелень также ускоряет лимфодренаж и оказывает омолаживающее действие. Черемша содержит витамин C, который тоже необходим для иммунной системы и для поддержания сосудов, так как стимулирует выработку коллагена», — рассказала Соломатина «Вечернему Санкт-Петербургу».

Диетолог добавила, что в черемше содержится магний, калий и кальций. Однако ее стоит полностью исключить из рациона людям с заболеваниями ЖКТ, а тем, кто имеет проблемы с почками и печенью, зелень стоит употреблять с осторожностью, заключила Соломатина.
Элина Позднякова

