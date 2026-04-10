Диетолог развеял популярный миф о бананах

10 апреля 2026, 13:52

Диетолог Пристанский: бананами не стоит закрывать «углеводное окно»

Фото: iStock/Hazal Ak

Бананы считаются чуть ли не самым популярным перекусом среди спортсменов и приверженцев здорового питания. Но так ли безобиден этот тропический фрукт, как кажется?





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, кому банан действительно полезен, почему его не стоит есть перед сном и куда делся миф про «волшебную форточку» после тренировки.





«За этим сладеньким вкусом скрывается достаточно высокий объём сахара. Поэтому его не рекомендуют принимать в вечерние часы, то есть за 3–4 часа перед сном», — предупредил он.

«Для нашего тела без разницы, откуда потреблять необходимые нутриенты. Углеводы не дают насыщения, они лишь источник энергии. Простые углеводы (а банан — не самый простой, но и не сложный) быстро становятся глюкозой. Так что рассчитывать только на бананы для утоления голода не стоит», — отметил Пристанский.

«Это очень древний миф старых советских качалок. Но это работает другим образом. После тяжёлых нагрузок ускоряются обменные процессы на 24–48 часов, и высококалорийные продукты (включая бананы) нужны лишь для того, чтобы не уходить в дефицит калорий, а не из-за "волшебного окна"», — объяснил диетолог.