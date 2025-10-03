Диетолог назвал неочевидную опасность хурмы

03 октября 2025, 12:37

Диетолог Пристанский: в хурме очень много углеводов

Фото: iStock/kuppa_rock

Хурма — один из главных фруктов поздней осени. Ее любят за сладкий вкус, насыщенную текстуру и полноту полезных свойств.





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что, несмотря на всю пользу фрукта, употреблять хурму лучше в первую половину дня.





«Этот продукт достаточно богат углеводами. Если в вечерние часы потреблять что-либо углеводистое, то подавляется выработка гормона роста — главного восстанавливающего агента нашего тела, — предупредил он.

«Если вы съели несколько штук хурмы, то компенсируйте это достаточным количеством белка в следующих приемах пищи», — пояснил эксперт.

«Можно в разные греческие салаты добавлять. К тому же хурма очень сочетается с солеными соусами», — заключил Пристанский.