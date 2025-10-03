Диетолог назвал неочевидную опасность хурмы
Диетолог Пристанский: в хурме очень много углеводов
Хурма — один из главных фруктов поздней осени. Ее любят за сладкий вкус, насыщенную текстуру и полноту полезных свойств.
Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что, несмотря на всю пользу фрукта, употреблять хурму лучше в первую половину дня.
«Этот продукт достаточно богат углеводами. Если в вечерние часы потреблять что-либо углеводистое, то подавляется выработка гормона роста — главного восстанавливающего агента нашего тела, — предупредил он.
По его словам, конкретной нормы в употреблении хурмы нет, однако нужно ориентироваться на общую калорийность рациона и баланс питательных веществ.
«Если вы съели несколько штук хурмы, то компенсируйте это достаточным количеством белка в следующих приемах пищи», — пояснил эксперт.
Он добавил, что хурму можно употреблять как отдельно, так и использовать как добавку в салатах.
«Можно в разные греческие салаты добавлять. К тому же хурма очень сочетается с солеными соусами», — заключил Пристанский.