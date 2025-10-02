Достижения.рф

Врач объяснила, как недостаток витаминов связан с простудными заболеваниями

Врач Басова: люди часто болеют из-за недостатка цинка и витамина С
Фото: iStock/simpson33

До недавнего времени влияние витаминов на здоровье человека в значительной степени было неизвестно. На текущий момент есть исследования, подтверждающие, что дефицит витаминов может повлечь за собой развитие ОРВИ.



Заведующий отделом организации лечебного питания-врач-диетолог Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава МО Анна Басова в беседе с «Радио 1» заявила, что если ребенок стал часто болеть, причина может быть не только в контакте с вирусами, но и в ослабленной иммунной системе, которой не хватает ресурсов для защиты.

«Чаще всего простуды связаны не с витаминами, а с микроэлементами», — пояснила она.

По словам эксперта, существует два ключевых защитника иммунитета, которые работают в паре: цинк и витамин С.

«Цинк — это микроэлемент, играющий роль в работе иммунных клеток. Он содержится в морепродуктах и крупах грубого помола. Витамин С — знаменитый помощник иммунитета, который усиливает защитные функции организма. Он есть в любых сезонных свежих фруктах», — объяснила диетолог.

Басова подчеркнула, что частые ОРВИ могут, действительно, сигнализировать о дефицитах, но, скорректировав питание, можно избежать неприятных последствий.
Анастасия Панченко

