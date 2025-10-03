«Фастфуд и полуфабрикаты»: эндокринолог Белоусова перечислила опасные для сердца продукты

03 октября 2025, 06:12

Эндокринолог Белоусова перечислила опасные для сердца продукты

Фото: istockphoto / monticelllo

Продукты с содержанием жиров, трансжиров, добавлением сахара и соли противопоказаны людям с сердечной недостаточностью. Об этом рассказала врач-эндокринолог Маргарита Белоусова.





В список опасной пищи входит фастфуд, кондитерские изделия и некоторые сорта мяса. При систематическом употреблении они приводят к образованию бляшек в сосудах, так как содержат высокий уровень «плохого» холестерина.



Кроме того, негативный эффект оказывают продукты с высоким содержанием добавленного сахара и рафинированных углеводов. Среди них специалист выделила соки, конфеты, газированные напитки и выпечку.



«Избыточное потребление соли также повышает риск развития гипертонии. К таким продуктам относятся полуфабрикаты, колбасы, сосиски, консервы, соленья, чипсы, соусы и снеки», — отметила Белоусова в беседе с RT.