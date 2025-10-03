«Фастфуд и полуфабрикаты»: эндокринолог Белоусова перечислила опасные для сердца продукты
Продукты с содержанием жиров, трансжиров, добавлением сахара и соли противопоказаны людям с сердечной недостаточностью. Об этом рассказала врач-эндокринолог Маргарита Белоусова.
В список опасной пищи входит фастфуд, кондитерские изделия и некоторые сорта мяса. При систематическом употреблении они приводят к образованию бляшек в сосудах, так как содержат высокий уровень «плохого» холестерина.
Кроме того, негативный эффект оказывают продукты с высоким содержанием добавленного сахара и рафинированных углеводов. Среди них специалист выделила соки, конфеты, газированные напитки и выпечку.
«Избыточное потребление соли также повышает риск развития гипертонии. К таким продуктам относятся полуфабрикаты, колбасы, сосиски, консервы, соленья, чипсы, соусы и снеки», — отметила Белоусова в беседе с RT.По ее словам, людям, испытывающим проблемы с сердцем нужно чаще употреблять продукты, содержащие клетчатку и микроэлементы, например, калий и магний.