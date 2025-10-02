Россиянам рассказали, как лимонная долька в стакане помогает бороться с последствиями плотного ужина

02 октября 2025, 15:32

Диетолог Королева: вода с лимоном — идеальный напиток для завершения приема пищи

Фото: iStock/Valeriy_G

Вода с лимоном — это не только утренний ритуал. Диетологи считают ее незаменимым помощником в течение всего дня, особенно после употребления мяса и других белковых продуктов.





Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что привычка пить воду с лимоном может приносить пользу не только с утра, но и в любое время суток. Это отличный способ не только избежать обезвоживания, но и поддержать кислотно-щелочное равновесие в организме.





«Любой человек может использовать лимон и другие цитрусовые, чтобы улучшить вкусовые качества напитка, подщелачивая тем самым среду организма. Особенно тогда, когда имеет место быть много мяса и других источников полноценного белка, которые очень сильно закисляют организм», — сказала она.

«Лимон обладает способностью приносить другие элементы, дабы нейтрализовать кислые среды в желудочно-кишечный тракте», — отметила Королева.