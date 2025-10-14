Диетолог назвал неочевидную опасность тыквы

14 октября 2025, 12:06

Диетолог Бобровский: тыкву не стоит есть людям с диабетом

Фото: Istock/Olga Gont

Несмотря на всю свою пользу, тыква подходит не всем. У нее есть ряд противопоказаний, которые важно учитывать, чтобы не навредить здоровью.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что тыкву не стоит употреблять людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта.





«Также при диабете нужно учитывать гликемический индекс тыквы, потому что он может быть достаточно высоким. Людям необходимо включать ее в рацион дозированно, учитывая общее количество углеводов», —предупредил он.

«Аллергия может быть на тот самый оранжевый пигмент, который тыкву окрашивает. Организм может реагировать на это или на другие нутриенты», — сказал врач.

«Тыква — один из самых безопасных продуктов для пищеварительной системы. Главное — знать меру и учитывать особенности собственного организма», — заключил Бобровский.