Диетолог назвал неочевидную опасность тыквы
Диетолог Бобровский: тыкву не стоит есть людям с диабетом
Несмотря на всю свою пользу, тыква подходит не всем. У нее есть ряд противопоказаний, которые важно учитывать, чтобы не навредить здоровью.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что тыкву не стоит употреблять людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
«Также при диабете нужно учитывать гликемический индекс тыквы, потому что он может быть достаточно высоким. Людям необходимо включать ее в рацион дозированно, учитывая общее количество углеводов», —предупредил он.
Еще одна группа риска, по словам эксперта, — аллергики. Реакцию может вызвать яркий оранжевый пигмент или другие нутриенты, входящие в состав овоща.
«Аллергия может быть на тот самый оранжевый пигмент, который тыкву окрашивает. Организм может реагировать на это или на другие нутриенты», — сказал врач.
Он добавил, что, несмотря на противопоказания, для большинства людей тыква остается исключительно полезным продуктом. Употреблять ее рекомендуется 3–4 раза в неделю порциями по 200–300 грамм.
«Тыква — один из самых безопасных продуктов для пищеварительной системы. Главное — знать меру и учитывать особенности собственного организма», — заключил Бобровский.