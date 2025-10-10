Диетолог раскрыла, какая привычка мешает похудеть
Диетолог Писарева: Поздние ужины мешают похудению
Поздние приёмы пищи мешают процессу похудения и отрицательно влияют на качество сна. Об этом предупредила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Она посоветовала ужинать не менее, чем за два-три часа до сна, при этом выбирать лёгкие и легкоусвояемые продукты.
«Метаболизм вечером замедляется, поэтому тяжелая пища усваивается хуже. Лучше выбирать легкие белковые продукты — куриную грудку, индейку, рыбу, яйца, творог или кисломолочные продукты. В качестве гарнира подойдут овощи, особенно приготовленные на пару или запеченные», — объяснила Писарева в беседе с Pravda.Ru.По её словам, переедание в вечернее время нагружает пищеварение и оказывает негативное влияние не только на вес, но и на сон. Если же чувство голода вечером не отпускает, то можно съесть половинку банана или выпить стакан кефира.
В свою очередь врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова в беседе с RT посоветовала для качественного похудения сократить употребление быстрых углеводов, например, выпечки, конфет, сладких газированных напитков и соусов.
«Желательно ограничивать жирные продукты, например, фастфуд, колбасы, сосиски, чипсы, поскольку они высококалорийны, что способствует увеличению массы тела. Помимо этого, рекомендовано исключить употребление алкоголя», — добавила врач.
Чтобы похудеть, лучше есть говядину и индейку, а также рыбу, бобовые, яйца, хлеб из цельнозерновой муки, зелень, овощи, фрукты, соблюдать питьевой режим, полноценно спать и не пренебрегать физической активностью.