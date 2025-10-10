Диетолог раскрыла, какая привычка мешает похудеть

10 октября 2025, 18:52

Диетолог Писарева: Поздние ужины мешают похудению

Фото: iStock/RossHelen

Поздние приёмы пищи мешают процессу похудения и отрицательно влияют на качество сна. Об этом предупредила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.





Она посоветовала ужинать не менее, чем за два-три часа до сна, при этом выбирать лёгкие и легкоусвояемые продукты.





«Метаболизм вечером замедляется, поэтому тяжелая пища усваивается хуже. Лучше выбирать легкие белковые продукты — куриную грудку, индейку, рыбу, яйца, творог или кисломолочные продукты. В качестве гарнира подойдут овощи, особенно приготовленные на пару или запеченные», — объяснила Писарева в беседе с Pravda.Ru.

«Желательно ограничивать жирные продукты, например, фастфуд, колбасы, сосиски, чипсы, поскольку они высококалорийны, что способствует увеличению массы тела. Помимо этого, рекомендовано исключить употребление алкоголя», — добавила врач.