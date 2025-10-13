Вздутие живота может являться опасным симптомом

13 октября 2025, 16:20

Терапевт Ткаченко: вздутие живота может указывать на проблемы с кишечником

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Вздутие живота может указывать на нарушения в работе кишечника, в том числе на синдром избыточного бактериального роста. Об этом предупредил врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог Петр Ткаченко.





По его словам, избыточный рост бактерий в кишечнике часто появляется после курса антибиотиков, при неправильном питании или чрезмерном употреблении сахара. Из-за этого появляются неприятные симптомы, включая вздутие.





«Чаще всего назначают препараты, восстанавливающие баланс — антибиотики и пробиотики. В большинстве случаев это устраняет проблему. Но бывают и другие причины, связанные с нарушением моторики кишечника, синдромом раздраженного кишечника или функциональными нарушениями, когда кишечник работает неправильно», — пояснил специалист в разговоре с Pravda.Ru

«В своей практике я ежедневно вижу состояние слизистой оболочки кишечника у сотен пациентов, и вопрос здоровья микробиоты для меня не абстрактен, а напрямую связан с тем, что я вижу на мониторе во время исследований. Полученные данные крайне важны для переосмысления нашего подхода к назначению лекарств», — отметил Латаев.