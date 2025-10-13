Вздутие живота может являться опасным симптомом
Терапевт Ткаченко: вздутие живота может указывать на проблемы с кишечником
Вздутие живота может указывать на нарушения в работе кишечника, в том числе на синдром избыточного бактериального роста. Об этом предупредил врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог Петр Ткаченко.
По его словам, избыточный рост бактерий в кишечнике часто появляется после курса антибиотиков, при неправильном питании или чрезмерном употреблении сахара. Из-за этого появляются неприятные симптомы, включая вздутие.
«Чаще всего назначают препараты, восстанавливающие баланс — антибиотики и пробиотики. В большинстве случаев это устраняет проблему. Но бывают и другие причины, связанные с нарушением моторики кишечника, синдромом раздраженного кишечника или функциональными нарушениями, когда кишечник работает неправильно», — пояснил специалист в разговоре с Pravda.Ru
Он посоветовал не игнорировать эти симптомы и не заниматься самолечением, а обратиться к профильному специалисту для назначения грамотной терапии.
Тем временем врач-эндоскопист КДЦ НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» Сергей Латаев рассказал «Известиям», что влияние некоторых лекарств, например, антидепрессантов, на микробиоту кишечника может быть долгосрочным.
«В своей практике я ежедневно вижу состояние слизистой оболочки кишечника у сотен пациентов, и вопрос здоровья микробиоты для меня не абстрактен, а напрямую связан с тем, что я вижу на мониторе во время исследований. Полученные данные крайне важны для переосмысления нашего подхода к назначению лекарств», — отметил Латаев.
Он уточнил, что после короткого курса антибиотиков часть бактерий может восстановиться за несколько недель, однако полное восстановление может занять несколько месяцев или даже лет, а некоторые штаммы полезных бактерий вовсе могут быть безвозвратно утрачены.
По словам Латаева, для восстановления микробиоты необходимо подбирать пробиотики и пребиотики. Кроме того, важно разнообразно питаться. В рацион нужно включать большое количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, а также кефир, квашеную капусту или йогурт без сахара. Эти продукты создают необходимые условия для роста собственной полезной микрофлоры.