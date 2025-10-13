Диетолог перечислил полезные свойства главного осеннего продукта

13 октября 2025, 18:05

Диетолог Бобровский: тыква помогает при гастрите и острых проблемах с ЖКТ

Фото: Istock/Olgaorly

Тыква — это гораздо больше, чем сезонный декор. Эксперты называют ее одним из самых ценных продуктов для здоровья желудочно-кишечного тракта. Почему стоит включить ее в осенний рацион?





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что тыква ценна высоким содержанием клетчатки. Этого нутриента сегодня не хватает в рационе. Он улучшает пищеварение и заставляет «ленивый» кишечник работать активнее.





«Но польза тыквы не ограничивается клетчаткой. Она обладает мягким обволакивающим действием, что помогает при распространенных проблемах с пищеварением, например, с гастритом. Кроме того, тыква легко усваивается и содержит мощные антиоксиданты: витамин Е, бета-каротин. Они защищают клетки печени», — объяснил эксперт.

«Употреблять стоит около 200–300 грамм приготовленной тыквы в день (это примерно 1–1,5 порции). Оптимальная частота — 3–4 раза в неделю, а в сезон можно есть ее и ежедневно», — посоветовал Бобровский.