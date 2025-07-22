Диетолог назвал неожиданные плюсы читмила

22 июля 2025, 11:43

Диетолог Пристанский: читмил разгружает психику и накапливает энергию

Фото: iStock/SementsovaLesia

Во время диет и строго сбалансированного питания специалисты зачастую включают программу «читмила», когда можно за один прием пищи съесть все, чего захочется.





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что читмил — хороший инструмент для того, чтобы разгрузить психику, отдохнув от ровного и правильного питания.





«Но диета не всегда предусматривает собой жесткие ограничения. В большинстве своих случаев люди начитаются информации в интернете, а потом голодают. Это неправильный подход. Любая диета должна выстраиваться из правильно подобранных нутриентов. Читмил выступает в качестве перегрузки, когда за один прием пищи, мы можем себе позволить абсолютно все в любом объеме», — пояснил он.

«А когда мы усиленно тренируемся, наше тело готово отдавать больше энергии и пространства, больше тепла. А тут будет запас. К тому же, когда мы потребляем большой объем пищи, у нас немного повышается температура тела. Этот процесс называется термогенез», — объяснил диетолог.