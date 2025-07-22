Диетолог назвал неожиданные плюсы читмила
Диетолог Пристанский: читмил разгружает психику и накапливает энергию
Во время диет и строго сбалансированного питания специалисты зачастую включают программу «читмила», когда можно за один прием пищи съесть все, чего захочется.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что читмил — хороший инструмент для того, чтобы разгрузить психику, отдохнув от ровного и правильного питания.
«Но диета не всегда предусматривает собой жесткие ограничения. В большинстве своих случаев люди начитаются информации в интернете, а потом голодают. Это неправильный подход. Любая диета должна выстраиваться из правильно подобранных нутриентов. Читмил выступает в качестве перегрузки, когда за один прием пищи, мы можем себе позволить абсолютно все в любом объеме», — пояснил он.
По его словам, когда мы увеличиваем калорийность на 40−50% за один день, тело может усвоить большое количество и жиров, и углеводов, отправив их еще на дополнительное сохранение.
«А когда мы усиленно тренируемся, наше тело готово отдавать больше энергии и пространства, больше тепла. А тут будет запас. К тому же, когда мы потребляем большой объем пищи, у нас немного повышается температура тела. Этот процесс называется термогенез», — объяснил диетолог.
Пристанский подчеркнул, что в любой пище важна дозировка потребляемого продукта, и если все сбалансировано, то нет смысла держать строгую диету, а потом срываться.