Диетолог раскрыла пользу и вред кофе
Диетолог Макиша: кофе полезен для здоровья при умеренном употреблении
Польза и вред разных видов кофе заключаются в содержании кофеина. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
Она отметила, что концентрация кофеина в растворимом кофе меньше, чем в зерновом.
«Естественно, в растворимом концентрация меньше, чем в том, что приготовлен в аппарате, поскольку в нем кофеин выжимается при помощи давления и пара. Для заведений существуют регламенты, определяющие допустимое содержание кофеина в напитках», — сказала Макиша «Москве 24».
По ее словам, кофе при умеренном употреблении не несет вреда здоровью. Этот напиток обладает антиоксидантными свойствами, тонизирующим эффектом, а также положительно влияет на периферические сосуды и улучшает кровоснабжение сердечной мышцы.
Макиша уточнила, что пять чашек американо, эспрессо или растворимого напитка в день являются безопасным количеством.
Однако использовать кофе в качестве стимулятора нельзя, поскольку он только замаскирует признаки усталости и вызовет тревогу и раздражительность, подчеркнула эксперт.
Кроме того, диетолог посоветовала не пить кофе после 18:00−19:00, чтобы он не оказал отрицательного влияния на качество сна. Также кофе нельзя давать детям младше трех лет.