Диетолог раскрыла пользу и вред кофе

18 июля 2025, 23:20

Диетолог Макиша: кофе полезен для здоровья при умеренном употреблении

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Польза и вред разных видов кофе заключаются в содержании кофеина. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.





Она отметила, что концентрация кофеина в растворимом кофе меньше, чем в зерновом.





«Естественно, в растворимом концентрация меньше, чем в том, что приготовлен в аппарате, поскольку в нем кофеин выжимается при помощи давления и пара. Для заведений существуют регламенты, определяющие допустимое содержание кофеина в напитках», — сказала Макиша «Москве 24».