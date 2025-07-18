Нутрициолог рассказала, как правильно выбрать спелые арбузы и дыни
Нутрициолог Свиридова: блеск арбуза указывает на его неспелость
Выбирая арбуз или дыню, необходимо обратить внимание на при постукивании по кожуре. Об этом рассказала нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова.
При постукивании по арбузу звук должен быть звонким, а по дыне — глухим.
«Глаза невольно падают на самый яркий плод, однако такой подход может испортить вкусовые впечатления. Во-первых, проверьте кожуру на наличие трещин и повреждений. Во-вторых, вопреки заблуждениям арбуз не должен блестеть, и это указывает на его незрелость», — отметила Свиридова в беседе с «Известиями».
При этом спелую дыню можно вычислить по подсохшему хвостику.
Кроме того, эксперт посоветовала не выбирать дыню или арбуз по более низкой цене, поскольку это может указывать на то, что плоды являются перезревшими. Свиридова уточнила, что в текущем году средняя стоимость арбуза составляет 100 рублей за 1 кг, а дыни — 220 рублей.
В свою очередь врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала «Москве 24» о пользе черешни для организма. По ее словам, в ягоде содержится витамин С.
«Вещество обладает антиоксидантными свойствами, поэтому нейтрализует свободные радикалы. В свою очередь, они повышают риск развития преждевременного старения и хронических заболеваний, например, атеросклероза или диабета», — пояснила Русакова.
Однако, по ее словам, чтобы получить дневную норму витамина С, необходимо съесть около полукилограмма, что может обернуться избытком фруктозы в организме.