18 июля 2025, 16:32

Нутрициолог Свиридова: блеск арбуза указывает на его неспелость

Фото: iStock/XIA JIN

Выбирая арбуз или дыню, необходимо обратить внимание на при постукивании по кожуре. Об этом рассказала нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова.





При постукивании по арбузу звук должен быть звонким, а по дыне — глухим.





«Глаза невольно падают на самый яркий плод, однако такой подход может испортить вкусовые впечатления. Во-первых, проверьте кожуру на наличие трещин и повреждений. Во-вторых, вопреки заблуждениям арбуз не должен блестеть, и это указывает на его незрелость», — отметила Свиридова в беседе с «Известиями».

«Вещество обладает антиоксидантными свойствами, поэтому нейтрализует свободные радикалы. В свою очередь, они повышают риск развития преждевременного старения и хронических заболеваний, например, атеросклероза или диабета», — пояснила Русакова.